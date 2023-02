Les photos du tournoi de golf de Natbank 2023

Promis, c’est Natbank qui a pris les photos des golfeurs en train de jouer ; les lecteurs nous connaissent, les journalistes du Courrier des Amériques vont seulement prendre des photos lors des cocktails, une vilaine habitude ! 😉

En tout cas on vous fait un peu profiter de l’ambiance : c’était un plaisir de retrouver tout le monde le 15 février pour ce tournoi (et cocktail !) traditionnel qui se déroulait à l’Indian Spring Country Club de Boynton Beach, dans le comté de Palm Beach. La présidente de Natbank, Martine Boulay, a fait plusieurs annonces importantes qui ont enchanté la communauté (on en reparlera dans un prochain article) soutenue pour l’occasion par Éric Bujold qui était venu du Canada pour l’événement (il est premier vice-président à la direction, co-chef Entreprise et Gestion privée à la Banque nationale), et toute l’équipe de Natbank en Floride, à commencer par Daniel Dion, Marie-Josée Morgan, Joanne Lavigne, Karen François Ceant, et Pauline Poncel.

Un chèque de 4000$ a été remis à l’association Habitat for Humanity, « car Natbank tient à toujours être très impliqué et à rendre à la communauté », comme l’a souligné Martine Boulay.

www.natbank.com

Cliquez sur la première photo pour les passer en plein écran :

