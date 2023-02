Floride : Le wokisme au programme de la session législative (entre autres sujets)

Entre autres points au programme de la session législative 2023 de l’Etat de Floride, qui débutera le 7 mars, le wokisme sera de nouveau une cible de premier plan.

Le représentant Bob Rommel introduit un projet de loi « HB3 » dans le but de «protéger les comptes de retraite et les investissements de l’État de Floride contre la discrimination financière en éliminant les stratégies d’investissement environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)» afin de «protéger les Floridiens contre le refus de prêts basés sur leurs croyances politiques ou sociales. » Ce projet de loi a été salué par la majorité républicaine et par le gouverneur : «En appliquant des mesures financières arbitraires « ESG » qui ne servent à personne, à l’exception des entreprises qui les ont créées, les élites contournent les urnes pour mettre en œuvre un programme idéologique radical. Grâce à cette législation, nous protégerons les investissements des Floridiens et la capacité des Floridiens à participer à l’économie », a déclaré DeSantis.

Le « Reverse woke act »

Le représentant républicain Blaise Ingoglia a proposé une loi du Sénat 952 qui, si elle est votée, imposerait aux entreprises finançant les transitions de genre de leurs employés (dans leurs programmes d’assurances santé) de financer AUSSI la transition inverse, si l’employé le souhaite. En clair : si par exemple une entreprise paye la chirurgie permettant à un homme de devenir une femme, si l’employé l’exige alors elle devra aussi payer la chirurgie pour que la femme redevienne un homme.

Port d’arme sans permis

Le projet de loi HB 543 rendrait constitutionnel le transport d’armes (sans permis) en Floride, comme dans 26 autres Etats. Pour le moment, il n’est possible de détenir une arme sans permis qu’à son domicile, travail, ou bien dans une boîte dans sa voiture (mais pas à portée de main). Il est aussi possible d’en sortir une dans la rue si on est menacé.

Logement : des frais mensuels à la place du dépôt de garanti

Le projet de loi HB133, fortement critiqué par les défenseurs de la justice du logement, permettrait aux propriétaires de facturer aux locataires des frais mensuels et non remboursables au lieu d’un dépôt de garantie. Un projet de loi similaire n’a pas réussi a être adopté l’an dernier. Ses partisans pensent qu’il offrirait une option aux locataires qui pourraient ne pas être en mesure de se permettre le dépôt initial de sécurité. Les critiques décrivent ce système comme étant « prédateur » et soulignant qu’il permettrait aux propriétaires de facturer des frais perpétuels et qu’il n’y a pas de limites fixées sur le montant.

Plus de chiens à la fenêtre !

La sénatrice démocrate de Floride Lauren Book a déposé un nouveau projet de loi visant à protéger les animaux en interdisant de laisser un chien sur les genoux d’un conducteur ou de sortir la tête par la fenêtre de la voiture pendant la conduite. De plus, le projet de loi 932 du Sénat comprend des dispositions visant à rendre illégal le transport d’un chien sur le marchepied, l’aile, le capot, le toit, le coffre ou un espace de chargement fermé d’un véhicule à moteur. Avec ce projet, les chiens ne peuvent plus non plus être transportés dans une voiture qui est remorquée, et il devrait y avoir des dispositions spéciales pour leur transport en pick-up.

Le projet interdit aussi le dégriffage même partiel des chats dans d’autres cas que les nécessités médicales. En cas de violation de cette disposition le délinquant serait condamné à 1000$ d’amende.

Il serait aussi possible d’interdire aux contrevenants de ces dispositions d’être par la suite propriétaire d’un animal.

Législature spéciale

En février il y a aussi eu des sessions législatives spéciales, qui elles ont déjà été votées :

DeSantis s’impose sur Disney

Après que la firme Disney ait critiqué la politique anti-woke du gouverneur DeSantis et annoncé financer ses opposants, le gouverneur avait déclaré : « Je ne permettrai pas à une corporation woke basée en Californie de diriger notre Etats. Disney a proffité de mesures spéciales de la part de l’Etat de Floride depuis ebaucoup trop longtemps ».

Ainsi ça a été annoncé par DeSantis comme étant une mesure de rétorsion après que Disney se soit exprimé, ce qui est assez curieux pour un élu annonçant régulièrement sa volonté de défendre la liberté d’expression. Ceci dit, personne ne va pas pleurer sur la liberté d’expression de Disney : la firme à les moyens de l’assumer !

En l’occurence, la nouveauté c’est que Disney World Orlando va conserver son « district à taxe spéciale », mais ne sera plus en mesure de nommer les cinq membres du bureau de ce district. Ce sera le gouverneur qui le fera. La différence ? Disney pourrait avoir des exonérations fiscales en moins, et être obligée de payer des aménagements extérieurs au parc.

Les migrants peuvent être déportés vers d’autres Etats

En septembre Ron DeSantis avait initié la relocalisation d’immigrés clandestins vers des Etats ou villes Démocrates et il avait été poursuivi pour les avoir envoyés hors de la Floride. En février il a fait voter une loi l’y autorisant.

