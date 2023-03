Floride : Un bébé français décédé après avoir absorbé du Fentanyl dans un Air Bnb

Une famille de touristes Français, Lydie et Boris Lavenir, résidant en Guadeloupe, avait décidé de venir passer de calmes vacances en Floride en août 2021, comme de nombreux autres touristes antillais. Ils viennent de porter plainte au mois de décembre 2022 car, malheureusement, un accident terrible s’était produit ce 7 août 2021 dans le Air Bnb qu’ils avaient loué à Wellington, près de Palm Beach : quelques heures après leur arrivée avec leurs 6 enfants, leur bébé Enora, âgée de 19 mois, avait ingéré du Fentanyl et en était morte à son arrivée à l’hôpital.

Cet opioïde fait beaucoup de dégâts en tant qu’antidouleur aux Etats-Unis, mais à priori ce n’est pas l’usage qui en aurait ici été fait. Car cette drogue est aussi utilisée pour « couper » la cocaïne, et ce sont des fêtards ayant préalablement loué l’endroit qui en auraient laissé sur place.

Photos de la petite Enora Lavenir :

Enora Lavenir

La responsabilité judiciaire d’Air Bnb et des précédents locataires est donc en question. D’autant que ce n’est pas la première fois que ce genre de faits divers arrive aux Etats-Unis. Les drogues sont tellement utilisées qu’il y a de plus en plus d’enfants en bas âge à en être « victimes collatérales ».

L’affaire fait beaucoup de bruit aujourd’hui parce que la plainte a été récemment déposée, mais aussi parce que le plus important journal télévisé du soir, NBC Nightly News, a interrogé les parents d’Enora le 28 février 2023, tout en mentionnant aussi d’autres affaires d’enfants ayant absorbé des drogues, sous le titre épouvantable de « One Nation Overdosed » (une nation overdosée). Par delà le drame épouvantable qu’a vécu cette famille française, il s’agit aussi, dorénavant, d’un sujet de société aux Etats-Unis. La semaine passée le (sobre) quotidien Le Figaro avait par exemple aussi titré un article : « Minée par la drogue, San Francisco s’effondre« . Ceci juste pour souligner l’ampleur du problème (1).

La famille Lavenir est représentée à Miami par Me Christian F. Schoepp, avocat français local spécialisé dans les accidents et les affaires criminelles : « Malheureusement, dans mon travail, j’ai vu de nombreux cas tragiques, mais cette tragédie-là est difficile à exprimer avec des mots.

Nous attendons avec impatience de demander justice au nom des parents et de la famille survivants.

Nous espérons sensibiliser les membres de la communauté des locataires à court terme afin d’éviter que ces types de tragédies ne se reproduisent à l’avenir », explique Me Schoepp. Plainte a été déposée au tribunal du comté de Palm Beach et une demande de procès avec jurés a été demandée.

Le Fentanyl ralentit le système respiratoire et le rythme cardiaque. Pour un bébé qui en prend une faible quantité, c’est suffisant pour entraîner un manque d’oxygénation du cerveau avec des séquelles qui peuvent être fatales. Si les responsables du logement ont en effet laissé les drogues avant l’arrivée de la famille, cela pourrait être considéré comme un manquement aux règles minimales de mise en location d’un logement hôtelier. Or avant qu’Enora et ses parents ne viennent, les précédents locataires auraient été une douzaine rassemblées avec usage de fentanyl, cocaïne et mahijuana…

PUBLICITE :