Laurent Bili nommé ambassadeur de France aux Etats-Unis.

Philippe Etienne a terminé son mandat à Washington DC (a 67 ans il est atteint par la limite d’âge à ce poste) et c’est Laurent Bili qui lui succède le 6 mars à la tête de la diplomatie française. Comme la plupart des pays, la France envoie des diplomates très chevronnés pour ce poste. En effet, Bili n’est pas « the kid » (1) : âgé de 61 ans, il a déjà été ambassadeur dans de grandes capitales : Bangkok (2007-2009), puis Ankara (2011-2015), Brasilia (2015-2017), et (last but not least) depuis 2019 il était en poste à Pékin. Quand on connaît le degré actuel de tensions entre les Etats-Unis et la Chine, ça peut être un atout de pouvoir compter sur lui !

Laurent Bili a aussi dirigé en 2009 et 2010 le cabinet du ministre de la Défense (Hervé Morin). Pour compléter son CV, il est passé par Sciences Po, par l’ENA, et il parle anglais, turc, espagnol, portugais et thaï !

– 1 – Il nous pardonnera peut-être ce très consternant et cavalier jeu de mot afin de célébrer son arrivée aux USA !

Un réel plaisir de rencontrer pour la première fois Laurent Bili, futur Ambassadeur de France aux États-Unis. Impatiente de travailler ensemble pour approfondir la relation diplomatique 🇺🇸-🇫🇷 ! Bon vol et bonne prise de fonctions à D.C. ! #OldestAlly pic.twitter.com/dRcaLyYEg6 — Denise Bauer, Ambassadrice des USA en France (@USAmbFrance) February 23, 2023

PUBLICITE :