La construction est lancée pour le réservoir géant des Everglades 

Ce projet est emblématique de la politique environnementale de Ron DeSantis depuis son arrivée à la gouvernance, même s’il s’inscrit dans la politique plus large mise en place depuis le début du siècle afin de protéger et restaurer les Everglades.

Le réservoir EAA (Everglades Agricultural Area) comme son nom l’indique, est constitué de terres agricoles (beaucoup de canne à sucre) au sud du Lac Okeechobee, qu’il aura été très difficile de rassembler, à tel point que le réservoir est six fois plus petits (10500 acres) que ce qui était initialement prévu. Le mieux ne devant pas être l’ennemi du bien, l’effort doit être salué, d’autant qu’il va coûter 4 milliards de dollars. Le réservoir fera la moitié de la taille de la ville de Hollywood et sera deux fois plus profond que le lac « O » (Okeechobee).

Il sera – et c’est son point d’intérêt – constitué de marécages, afin de filtrer l’eau qui s’écoule du lac O. En amont, les fermes déversent des nitrates dans les rivières, qui après leur passage dans le lac O vont se déverser vers Fort Myers (créant des floraisons d’algues rouges), vers Stuart (créant des pollutions à l’algue bleue) et apportant aussi l’eau des Everglades… qui ne sont pas moins polluées. Or les Everglades souffrent déjà de sécheresses récurrentes et pourraient être aussi menacées par la montée des océans, et donc de l’eau salée vers ce territoire très plat, ce qui fait beaucoup de menaces ! Heureusement, ce projet est bipartisan et considéré par le président Biden comme une « priorité nationale ». Si certaines critiques assurent que le réservoir est trop petit et trop profond, il y a donc de l’espoir qu’il puisse être étendu sur d’autres terres dans l’avenir.

