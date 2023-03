Stuart : Une fête organisée pour les 2 ans du French Club de la Treasure Coast

Une grand fête sera organisée le 15 avril à partir de 18h sur la plage de Stuart Beach, au 825 NE Ocean Blvd, Stuart, FL 34996 afin de fêter les deux ans (et quelques) du club : il a été créé le 8 septembre 2020 et le premier dîner avait été organisé le 27 février 2021. Tous sont les bienvenus chacun vient avec son pique-nique, table et chaise, et le dress code est « Bleu Blanc Rouge pour reprendre les couleurs des drapeaux français, canadien, québécois et américain ! ». Vous pouvez prévenir Isabelle si vous voulez, mais vous pouvez aussi venir au dernier moment avec tous vos amis.

Le French Club a été initié par Isabelle Dubuisson, épaulée par Myriam Abeger, puis avec Marie-Pier Leclerc qui est canadienne et qui s’est investie sur des opérations récentes. « Nous avions déjà beaucoup de Snowbirds dans la région de Port St Lucie, mais depuis la Covid il y a des familles entières de Canadiens qui se sont installées ici à l’année avec leurs enfants. »

Et comme le groupe est sympa, il y a aussi des personnes qui viennent des autres comtés, depuis Miami ou Orlando, à leurs soirées (profitez-en, si c’est le cas, pour passer un séjour sur les belles plages de Fort Pierce ou Stuart !)

Et qu’est-ce qui a le plus surpris Isabelle depuis la création du Club ? « Les Français sont assez discrets alors quand ils sont contents d’avoir acquis des,amis ou infos grâce au club, ils ne vont pas forcément l’écrire en public. Et puis un jour ils viennent te dire à quel point ça leur a été utile. Ca nous rappelle que ce qu’on fait est utile. Un jour une personne m’a aussi dit : « votre groupe est bienveillant ». Et ça m’a fait plaisir ! »

Désormais le club organise aussi un groupe à 11h le vendredi matin pour les Américains qui souhaitent parler français.

Carte Google pour la soirée :

