Concert du groupe français Ibeyi en avril à Miami Beach

Lisa-Kaindé et Naomi Diaz sont sœurs jumelles et forment le duo Ibeyi (ce qui signifie « jumelles » en yoruba). Elles chantent en anglais, français, espagnol et Yoruba. Leur père était le percussionniste cubain Anga Díaz (entre autres au Buena Vista Social Club) et elles ont habitées à Cuba durant les deux premières années de leur vie. Leur mère est la chanteuse franco-vénézuelienne Maya Dagnino.

Elles seront le 2 avril à :

RHYTHM FOUNDATION

NORTH BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www.rhythmfoundation.com/events#/events?event_id=53308

