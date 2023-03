Les fêtes de Pâques 2023 à Miami et en Floride

Toutes les autres fêtes d’avril 2023 à Miami et en Floride sont ici.

RELIGION : Pour les Chrétiens, cette année, le Jeudi Saint est le 6 avril, Vendredi Saint le 7 avril, dimanche de Pâques le 9 avril. Il y aura des messes en Français à Miami et sur Broward. Pour les prêtres francophones, voir cette page : www.courrierdefloride.com/associations-francophones-en-floride/

Et ce sera la dernière messe en français de la saison pour l’abbé Jean-Pierre Guay.

Pour les Juifs, cette année Pessa’h (la Pâque juive) se déroulera du 5 au 13 avril 2023 (avec le jeûne des premiers nés le 5 avril). Tous renseignements sur les cérémonies organisées par la communauté francophone juive de Miami Beach ici : www.jelimiami.com

CHASSES AUX OEUFS, SPECTACLES, CONCERTS :

– Florida Keys : sans conteste les plus folles chasses aux œufs, avec des « traditionnelles » plongée sous-marine de Pâques à Plantation Key (au sud de Key Largo) et Islamorada, avec un concours de celui qui ramasse le plus d’œufs sous l’eau; un œuf d’or caché… le tout animé par un lapin sous-marin rose géant. C’est souvent annoncé un peu au dernier moment, notamment à : www.captainslate.com

– A Lauderdale-by-the-Sea : une jolie chasse aux œufs se déroule généralement chaque année. Plus de renseignements sur : www.lbtsevents.com/events

– Coconut Grove : Comme chaque année il devrait y avoir des « Eggstravaganza » dans les merveilleux Pinecrest Gardens (près de Coconut Grove à Miami). www.pinecrestgardens.org