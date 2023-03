Entreprises : « Miami Live » et les « French Tech Capital Days » reviennent en avril !

La Chambre de commerce franco-américaine (FACC Miami) et la French Tech Miami organisent de nouveau cette année « Miami Live et les « French Tech Capital Days » les 19 et 20 avril prochains.

– Miami Live :

Ce sont des conférences organisées avec les experts de la FACC Miami.

– French Tech Capital Days :

L’événement est public sur internet (sur la plateforme Meltingspot) : l’événement accueillera une trentaine de startups prometteuses et dix startups lauréates en phase expansion. Elles auront l’occasion de présenter leur projet dans les bureaux de ManaTech à Miami (mais l’évé n’est visible que sur internet car pour être sur place il faut être invité : les places sont limitées). « Pour respecter notre engagement d’égalité des genres, cinq entrepreneures seront mises à l’honneur et entourées de l’association Women in Tech Miami. (…) French Tech Capital Days mettra à l’honneur les startups au plus fort potentiel dans les domaines sociaux et environnementaux, de l’intelligence artificielle, de la Deep Tech et celles aux modèles les plus disruptifs.

Un jury composé d’investisseurs, d’entrepreneurs, de Venture Capitalists et de professionnels de la tech décernera les prix : Impact, AI, Innovation et Coup de Coeur. »

Que vous soyez ou pas dans le domaine de la « tech », vous devrez ainsi apprécier cet événement ludique en découvrant des entreprises très créatives.

A noter que c’est vraiment le moment de la Tech à Miami car cet évé va se dérouler en même temps que la « Tech Week Miami » et que le salon « Emerge Americas » : de quoi conforter Miami notamment dans sa position n°1 de création de start-ups aux Etats-Unis !

Pour plus d’informations :

www.faccmiami.com

Et :

www.linkedin.com/company/french-tech-miami/

