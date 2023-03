Les concerts à Miami et en Floride durant le mois d’avril 2023

Voici les concerts d’avril 2023 en Floride avec notamment Taylot Swift, Janet Jackson, Paul Anka, Billy Idol et Pat Benatar.



Par ailleurs, vous retrouverez ici les festivals en Floride, et de manière plus générale tous les spectacles en Floride sont dans notre rubrique agenda.

1er avril

Hits! The Musical

The Parker

Fort Lauderdale

Pop Music / Soft Rock

1er avril

Marco Antonio Solis

FLA Live Arena

Sunrise

Latin Music

1er avril

Paul Anka

Ruth Eckerd Hall

Clearwater

Pop Music / Soft Rock

Old Dominion

– 1er et 2 avril : Key West

Country / Folk

Kevin Kaarl

– 6 avril : Orlando

– 7 avril : Miami Beach

Alternative Rock / Indie



The High Kings

– 6 avril : Stuart

– 7 avril : Fort Lauderdale

Country / Folk

Ha*Ash

– 7 avril : Miami

– 8 avril : Orlando

Pop Music / Soft Rock

Spafford

– 12 avril : Jacksonville

– 13 avril : DeLand

– 14 avril : Miami Beach

– 15 avril : Stuart

Jazz / Blues

Jake Shimabukuro

– 12 avril : Orlando

– 13 avril : Ponte Vedra Beach

– 14 avril : Clearwater

– 16 avril : Fort Lauderdale

Jazz / Blues

Ella Mai

– 12 avril : Fort Lauderdale

– 13 avril : Orlando

Soul / R&B

13 avril

Ana Popovic

Amaturo Theater

Fort Lauderdale

Jazz / Blues



Taylor Swift

– 13, 14 et 15 avril : Tampa

Country / Folk

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox

– 13 avril : West Palm Beach

– 14 avril : Fort Lauderdale

– 15 avril : Clearwater

– 18 avril : Melbourne

– 19 avril : Jacksonville

– 23 avril : Sarasota

– 24 avril : Orlando

Jazz / Blues

Masego

– 14 avril : St Petersburg

– 15 avril : Orlando

– 16 avril : Miami

Soul / R&B

Janet Jackson

– 14 et 16 avril : Hollywood

– 19 avril : Orlando

Pop Music / Soft Rock

Maná



– 14 et 15 avril : Miami (Arena)

Pop Music / Soft Rock

Indigo Girls



– 16 avril : Orlando

– 18 avril : Clearwater

– 19 avril : Fort Lauderdale

– 21 avril : Jacksonville

Country / Folk

Styx

– 17 avril : Clearwater

– 18 avril : St Augustine

Pop Music / Soft Rock

Mac Ayres



– 18 avril : St Petersburg

– 19 avril : Fort Lauderdale

– 20 avril : Orlando

Soul / R&B

Billy Idol



– 18 avril : Hollywood

– 21 avril : Clearwater

– 22 avril : Orlando

– 25 avril : St Augustine

Pop Music / Soft Rock

20 avril

The Plot in You

Revolution Live

Fort Lauderdale

Alternative Rock / Indie

Drive-By Truckers



– 21 avril : Fort Lauderdale

– 22 avril : Orlando

Alternative Rock / Indie

Juan Luis Guerra



– 22 avril : Sunrise (Arena)

– 23 avril : Tampa

Latin Music

Pat Benatar

– 24 avril : Sarasota

– 26 avril : St Augustine

– 27 avril : Clearwater

– 29 avril : Hollywood

Pop Music / Soft Rock

Natalie Merchant

– 26 avril : Clearwater

– 27 avril : Fort Lauderdale

– 28 avril : St Augustine

Alternative Rock / Indie

Alabama



– 27 avril : Tampa

– 29 avril : West Palm Beach

Country / Folk

28 avril

The Wailers

Culture Room

Fort Lauderdale

World Music

Naomi Raine



– 28 avril : Jacksonville

– 30 avril : Miami

Pop Music / Soft Rock

New Edition



– 28 avril : Miami (Arena)

– 29 avril : Jacksonville

– 30 avril : Tampa

Soul / R&B

Anuel AA



– 28 avril : Orlando

– 29 avril : Miami (Arena)

– 30 avril : Estero

Latin Music

Chase Rice



– 28 avril : St Petersburg

– 29 avril : Daytona Beach

Country / Folk

30 avril

Kali Uchis

Bayfront Park

Miami

Soul / R&B

30 avril

Los Van Van

North Beach Bandshell

Miami Beach

World Music

PUBLICITE