Jour du Drapeau Haïtien à Miami : la liste des grands événements organisés en mai 2023

La grande fête nationale haïtienne du Jour du Drapeau est en théorie le 18 mai, mais pour la disaspora aux Etats-Unis, c’est durant tout le mois de mai que sont organisés de très nombreux événements, à commencer par les quartiers nords de Miami. En voici les principaux :

Du 6 mai au 19 novembre :

Expo : Nostalgie primitive d’Haïti

L’exposition témoignera de l’ère sentimentale d’Haïti. À travers l’huile sur toile, les artistes présentés dans l’exposition de groupe sont Sully Obin, Camille St. Andrews, Rodrigue Richard et bien d’autres. Vernissage le 6 à 18h30, gratuit sur réservation, au :

Haitian Heritage Museum 4141 NE 2nd Ave #105c Miami, FL 33137

www.eventbrite.com/e/haitian-heritage-museum-nostalgia-primitive-dhaiti-save-the-date-tickets-593315291007

Le 7 mai :

Little Haïti Book Festival de Miami

Le grand festival du livre de Little Haïti aura lieu le 7 mai (mais regardez le programme, il y aura aussi des événements « online » durant les semaines suivantes). C’est gratuit, et il y a plein d’activités et de stands (livres, musique, danse etc…) autour du Little Haïti Cultural Center : 212 NE 59th Terrace, Miami, FL 33137

– NOTRE ARTICLE SPECIAL SUR LE LITTLE HAÏTI BOOK FESTIVAL

Du 18 au 21 mai :

Haitian Compas Festival

La 25e édition de ce festival musical géant se déroule le 20 mai, mais dès le mercredi précédent il y a des fêtes (regardez sur leur site internet). Voici la programmation du 20 mai : Kodak Black, Kai, T-Vice, Nu Look, Bedjine, K-Dilak, Oswald, Ekip, Klass, Baky, Boukman Eksperyans, Gabel, Charlin Bato.

Attention, nouvelle adresse (et pas n’importe laquelle !) : Bayfront Park 301 Biscayne Boulevard Miami, FL 33132

www.haitiancompasfestival.com

Le 18 mai :

Haitian Flag Day Concert

Ca se passe de 22h à 6h du mat’ avec au programme Florence Dure, Tracy Magic Girls, Charlin Bato, Dibango, Rara Pam, Zeko, Tony Al Dazoe and Majeste TCL. Et encore DJ jams by TonyMix, KochyMix, DJ Jeff, DJ Tchadyo30, Dj Rex, DJ Gwap, DJ MJ, DJ Free, Joe Mix et DJ Thunder.

King of Diamonds Miami 7020 Northwest 72nd Avenue Miami, FL 33166

www.eventbrite.com/e/haitian-flag-day-concert-may-18-2023-dj-kochy-mix-tony-mix-tickets-542813930077

En mai :

Taste of Haïti

Le grand festival de la cuisine haïtienne se déroule généralement dans les quartiers nords de Miami… mais en avril il n’était pas encore annoncé officiellement (il s’est déroulé l’an passé).

www.facebook.com/TasteOfHaitiUSA/

En mai :

Best of Haïti Music Festival

Vérifiez sur leur site s’il a lieu cette année

www.bestofhaitimusicfest.com

PUBLICITE :