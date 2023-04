Miami : le Festival du Livre de Little Haïti revient en mai 2023

Quel bonheur ce fut l’année dernière de retrouver le Festival du Livre de Little Haïti après deux tristes années où il n’avait pas pu avoir lieu physiquement. Il se déroule comme d’habitude durant le mois de la fête nationale haïtienne, et il est toujours organisé par la Miami Book Fair et la Sosyete Koukouy.

Voir aussi :

Vous trouverez la liste des autres grands événements du Mois du Drapeau Haïtien à Miami sur cette page

Little Haiti Book Festival 2023

Le 7 mai au Little Haiti Cultural Complex

212 NE 59th Terrace, Miami, FL 33137

www.miamibookfair.com/littlehaiti

www.sosyetekoukouy.org

(et, en plus, sur internet les dimanches 8 et 15 mai (voir en fin d’article)

DANS LA COUR

DJ NICKYMIX avec de la musique haïtienne konpa, roots et rara (toute la journée)

FOIRE AU LIVRE avec des auteurs et éditeurs locaux proposant des livres en créole haïtien, anglais et français (toute la journée)

LIVRES GRATUITS, gracieuseté de la Miami Book Fair et du programme Children’s Trust’s Books for Free (toute la journée)

HAITIAN COMEDY (12h) avec Aubry Blague

PERFORMANCE DE DANSE avec NSL Dance Ensemble (14h00)

LIVE PERFORMANCE (15h30) avec Papaloko et ses rythmes haïtiens, afro-carbéens, africains, jazz…

DANS L’AUDITORIUM

– 12h – PANEL: Chaos et Community: l’impact des nouvelles lois sur l’immigration sur les réfugiés haïtiens aux Etats-Unis, avec Gepsie Morisset-Metellus, Edwidge Danticat, Paul Novack et Leonie Hermantin.

– 14h – PANEL: Construire un futur plus sain : discussion sur la durabilité environnementale en Haïti, avec Philippe Mathieu, Dr. Florentin Maurrasse, Georgette Bain-Clervois et Jocelyn David.

STUDIO DE DANSE

– 11h – Atelier méditation et Yoga pour tous les âges, Alexandra Jeanty-Leclerc

– 12h15 : Atelier de danse contemporaine haïtienne avec Nancy St. Leger, fondatrice de NSL Dance Ensemble.

PIECE COMMUNAUTAIRE

– 13h30 : Atelier : Introduction au théâtre haïtien avec Jackson Rateau.

– 15h : Atelier : du Script à l’écrit : Navigation dans la gestion d’un projet de film, avec le réalisateur Yanatha Desouvre.

ALLÉE DES ENFANTS

CRÉER/PARTICIPER. Il y aura de l’ART ! Visitez le KIDS ART-MAKING STUDIO toute la journée pour des activités artistiques et artisanales avec MOAD et le célèbre artiste haïtien Asser Saint-Val (Art-Making Studio, toute la journée).

– 12h : APPRENDRE ! TIM TIM JADEN KREYASYON par l’auteure Pascale Millien

– 12h30 : APPRENDRE ! LES FABLES MAGIQUES DE HAÏTI avec la conteuse Lucrece Louisdhon-Louinis.

RENCONTRE COMMUNAUTAIRE

Rejoignez une rencontre communautaire où vous pourrez faire connaissance avec certains distingués invités VIP et dirigeants de la communauté locale. Il s’agit d’une occasion unique de se connecter avec des personnes qui ont contribué de manière significative dans leurs domaines respectifs et à la communauté de Little Haiti. Ne manquez pas cette chance d’engager des conversations, de poser des questions et d’apprendre de ces personnes inspirantes. Que vous soyez un résident de Little Haiti ou un visiteur, cet événement est ouvert à tous ceux qui souhaitent se connecter et apprendre de la communauté dynamique de Little Haiti. RSVP requis.

PROGRAMME WEB

DIMANCHE 21 MAI, 14h. Creole in Context: The Challenges and Opportunities of Promoting Haitian Creole Language and Culture – Ce panel examine le statut du créole et de la culture haïtienne et explore les solutions aux challenges qui se posent à l’utilisation du créole.

DIMANCHE 28 MAI, 14h. Faire face à la plaie de l’insécurité. Un obstacle aux bonnes conditions de vie en Haïti. Est-ce que l’envoi d’une force international pourrait aider ?

Nos photos de la Fête du livre de 2022 :

Lors du Little Haiti Book Festival Miami : le Festival du Livre de Little Haïti revient en mai 2023 Jan Mapou, libraire et fondateur du Festival du Livre, avec Gwendal Gauthier, directeur du Courrier des Amériques, lors de l’édition 2022 Le quartier de Little Haïti Little Haïti à Miami

PUBLICITE :