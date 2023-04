Etats-Unis : plus besoin de vaccin Covid 19 pour y entrer à partir du 11 mai prochain

Depuis la réouverture de ses frontières aériennes durant la pandémie de Covid19, les Etats-Unis exigent un « schéma vaccinal complet » aux étrangers de plus de 18 ans qui souhaitent passer ses frontières ; c’est à dire (pour être précis) la dose initiale de vaccin à laquelle s’ajoutait éventuellement une dose de rappel si nécessaire. Cette mesure sera levée en même temps que « l’Etat d’urgence sanitaire » le 11 mai prochain 2023. La Chambre des représentants avait demandé à ce que l’exigence soit levée au 10 avril, mais ce sera bien, finalement, le 11 mai.

Les 10% (environ) de Français ou Canadiens (par exemple) qui ne sont pas vaccinés ne peuvent ainsi plus accéder au territoire américain depuis le début de l’arrivée de la pandémie, puis l’instauration de cette mesure.

Pourquoi est-ce que les USA maintenaient l’obligation de vaccin afin d’entrer sur leur territoire alors que la plupart des autres pays avaient levé cette mesure ? L’approche de la pandémie et de la vaccination a été très partisane et polarisée aux Etats-Unis, s’éloignant parfois très loin des réalités scientifiques. Nous y avons consacré un certain nombre d’articles, dont l’éditorial de notre numéro de février (que vous pouvez lire en page 2 ici). Mais il faut dire que le traumatisme a aussi été important dans le pays, puisque le CDC recense 1.127.000 morts du covid.

– Article de CNN sur la levée de l’obligation vaccinale

PUBLICITE :