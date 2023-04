En Mai à Miami : fais ce qu’il te plaît… in a Arty Way (chronique Art in Miami) !

Le « Formula 1 Miami Grand Prix 2023 » revient du vendredi 5 mai au dimanche 7 mai au Miami International Autodrome autour du Hard Rock Stadium, à Miami Gardens.

Évidement ce rendez-vous immanquable des Aficionados de F1 sera le lieu « where to be » du mois de Mai ! Du glamour et des sensations garanties…

Cette année Les Galeries Bartoux accompagnent la Galerie Orlinski de Lincoln Road pour une exposition aussi éphémère que spectaculaire, des animaux parmi les F1 (voir photo sculpture) du plus « bankable » des artistes « bleu, blanc, rouge » !

Pour l’occasion, comment se démarquer pour être unique et à la pointe de la Arty Touch 2023 ? …En s’offrant le détail du moment : de l’art jusqu’au bout des doigts avec l’artiste Chiara Ambrosio (ici en photo), une italienne (aux couleurs Ferrari) reconnue comme une Star à New-York, venue à Miami faire connaître son talent, créer et exceller dans son art très spécial : le « Nail Art ».

Aujourd’hui dans son studio : @Mani_studio, dans un loft de Biscayne Boulevard et de la 80th Street, Chiara a développé un concept de « Art meet Art » en présentant sur ses murs des artistes contemporains et en leur rendant hommage par le biais du ‘stylisme ongulaire’…

Chiara Ambrosio. Crédit photo : Mark Federighi Crédit photo : Mani Studio Miami Crédit photo : Mani Studio Miami

N’utilisant que des produits japonais car c’est bien au Japon que l‘essor du « Nail Art » s’est réalisé durant le XXeme siècle, pour aujourd’hui se developper à travers le monde entier.

A vous de choisir, entre la « Girl with balloon » de Banksy (voir photo) ou tout simplement la dernière F1 (2023) de Ferrari …. ‘What else’ pour une artiste Italienne ? Tradition oblige !

PUBLICITE :