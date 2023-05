Keri Russell séduit les spectateurs avec sa série The Diplomat

Ils forment dans cette série un couple de diplomates américains, et pourtant leurs précédents rôles majeurs en tant que comédiens nous avaient habitué à les voir comme des affreux bien peu démocrates : Kery Russell absolument glaçante dans le rôle d’espionne communiste qu’elle tenait dans The Americans, et Rufus Sewell, rien de moins que le dictateur nazi du « Maître du Haut Château ».

The Diplomat (co-produit par Keri Russell) raconte l’histoire de Kate Wyler, nouvelle ambassadrice des Etats-Unis à Londres, arrivant là-bas avec un mari lui aussi diplomate, mais assez encombrant pour sa vie comme pour son métier, d’autant que l’ambassadrice est nommée là-bas afin que ses talents puissent éviter à des conflits de s’envenimer. En effet, un bateau iranien vient de tirer sur un navire de guerre britannique, et les esprits s’échauffent.

Est-ce que les enjeux géopolitiques peuvent être utilisés pour faire une bonne série populaire ? La réponse est « oui ». The Diplomat joue évoque adroitement, avec suspense, action et humour, les jeux de pouvoirs, un peu comme House of Cards en son temps mais, ainsi, du côté de la diplomatie internationale. Et, quand on sait que six ambassadeurs à Londres ont terminé présidents des Etats-Unis, ça permet de saisir à quels genres d’enjeux vous allez être confronté dans cette bonne série qui a séduit les spectateurs.

Les huit épisodes sont depuis le 20 avril sur Netflix, et il y aura (au moins) une deuxième saison.

www.netflix.com/title/81288983

