Nos photos de la Fête du Livre de Little Haïti 2023 !

Il y avait au moins deux fois plus d’auteurs présents que l’an passé, et c’est donc un beau succès qui était de retour à la Little Haïti Book Festival, organisé par la Sosyete Koukouy et la Miami Book Fair. Cette année, entre autres événements, un « award » a été remis à Jan Mapou. Qui ne connaît pas encore le libraire de Little Haïti, fondateur de cette fête, et animateur culturel si cher, non seulement à Little Haïti, mais en fait à tout Miami ! La commissioner Marleine Bastien a entre autres félicité Jan Mapou. Les danseuses et danseurs sur les photos sont ceux de la NSL Dance Ensemble, et le couple dansant en noir c’est Coach Konpa !

www.miamibookfair.com/littlehaiti

www.sosyetekoukouy.org

Cliquez sur la première photo pour les passer en grand écran :

Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Jan Mapou durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Jan Mapou durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Vladimir Dubois à la Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Sheila W. Jackson durant la fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Leila Laraque durant la fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Shavest Margarita durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Tercius Belfort durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Yves Richard Hilaire durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 La table de Kiki Wa inwright et Karl Lafontaine durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 La table de Haïti Open durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Konpa Coach durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Konpa Coach durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Konpa Coach durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Miss South Florida et Miss Florida Everglades durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Konpa Coach durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 L’avocate Ruth Jean à gauche, durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 A gauche : Dr Jean-Baptiste Charlot, durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Marlein Bastien durant la fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Henry « H. Sylver » Sylverain, durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Irsa Vieux durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Gerty Suréna durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Jonel Juste durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Jan Mapou durant la fête du livre de Little Haïti 2023 Remise de récompense à Jan Mapou durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Remise de récompense à Jan Mapou durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Remise de récompense à Jan Mapou durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Remise de récompense à Jan Mapou durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Remise de récompense à Jan Mapou durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 Remise de récompense à Jan Mapou durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Remise de récompense à Jan Mapou durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Remise de récompense à Jan Mapou durant la Fête du livre de Little Haïti 2023 Fête du livre de Little Haïti 2023 à Miami Fête du livre de Little Haïti 2023 à Miami Fête du livre de Little Haïti 2023 à Miami Fête du livre de Little Haïti 2023 à Miami Fête du livre de Little Haïti 2023 à Miami Fête du livre de Little Haïti 2023 à Miami Fête du livre de Little Haïti 2023 à Miami Fête du livre de Little Haïti 2023 à Miami Fête du livre de Little Haïti 2023 à Miami Fête du livre de Little Haïti 2023 à Miami Fête du livre de Little Haïti 2023 à Miami Fête du livre de Little Haïti 2023 à Miami Fête du livre de Little Haïti 2023 à Miami

PUBLICITE :