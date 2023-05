Les nouvelles séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ et AMC , aux Etats-Unis en Juin 2023

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Juin 2023 aux Etats-Unis.

Voir aussi :

– Tous les nouveaux films dans les cinémas américains ou nos critiques de séries sont dans cette catégorie (cliquez)

AMC

En juin sur AMC :

The Walking Dead : Dead City

Entorse à la règle, mais que les fans ne nous pardonneraient pas aujourd’hui, voici une série qui sort sur une chaîne de télé : AMC. Mais… c’est un dérivé de la série la plus populaire de tous les temps et qui manque déjà aux accros ! Ainsi, normalement, « Dead City » sera la première production qui suit l’arrêt de la série originale « The Walking Dead ». Dead City est centré sur le couple improbable entre Maggie et Negan, et elle sera déroule à New-York. Après l’été devrait arriver la série « Daryl Dixon » (un Walking Dead en France), puis l’an prochain « Rick & Michonne ».

AMAZON PRIME

Le 2 juin :

With Love (saison 2)

With Love est une comédie dramatique romantique centrée sur les frères et sœurs Lily et Jorge Diaz alors qu’ils traversent de grands changements dans leur vie et comptent sur leur famille tout aussi nombreuse pour les traverser.

Le 2 juin :

Deadloch (saison 1)

Deadloch en Tasmanie (Australie) est un hameau balnéaire autrefois endormi, mais sous le choc lorsqu’un habitant est retrouvé mort sur la plage. Deux femmes détectives sont réunies pour résoudre l’affaire : la sergente Dulcie Collins et l’enquêteur Eddie Redcliffe avec leur subalterne trop zélée Abby. Alors que la ville se prépare à lancer l’événement annuel des arts, de la gastronomie et de la culture – Winter Feastival – le trio doit mettre ses différences de côté et travailler ensemble pour trouver le tueur.

Le 8 mai :

My Fault (film)

Noah doit quitter sa ville, son petit ami et ses amis et emménager dans le manoir de William Leister, le riche nouveau mari de sa mère. A dix-sept ans, fière et indépendante, elle résiste à vivre dans un manoir entouré de luxe. Là, elle rencontre Nick, son nouveau demi-frère, et le choc de leurs fortes personnalités devient évident dès le début. Noah découvre bientôt que derrière l’image d’un fils modèle, Nick cache une vie de combats, de jeux de hasard et de courses de voitures illégales – exactement ce qu’elle a toujours fui. Malgré l’abîme qui les sépare, tous deux commencent à ressentir une attirance irrésistible…

Le 2 » juin :

I’m A Virgo (saison 1)

Voici une balade fantastique, sombre et comique sur Cootie (Jharrel Jerome), un jeune homme noir de 13 pieds de haut à Oakland, en Californie. Ayant grandi caché, passant son temps à se nourrir de bandes dessinées et d’émissions de télévision, il s’évade pour découvrir la beauté et les contradictions du monde réel. Il noue des amitiés, trouve l’amour, navigue dans des situations délicates et rencontre son idole, le super-héros de la vie réelle nommé The Hero (Walton Goggins).

APPLE TV+

Le 9 juin :

The Crowded Room (saison 1)

Inspirée de la biographie « The Minds of Billy Milligan », il s’agit d’une série d’anthologies multi-saisons qui, selon Apple, « explorera les histoires vraies et inspirantes de ceux qui ont lutté et appris à vivre avec succès avec une maladie mentale ». La première saison comptera 10 épisodes, avec Tom Holland en haut de l’affiche !

Le 23 juin :

Swagger (saison 2)

Le drame sportif inspiré des expériences de Kevin Durant dans le monde du basket-ball pour les jeunes est de retour pour une deuxième saison !

Le 28 juin :

Hijack

Le drame sportif inspiré des expériences de Kevin Durant dans le monde du basket-ball pour les jeunes est de retour pour une deuxième saison ! Et c’est avec Idris Elba.

DISNEY +

Le 9 juin :

Hailey’s On It!

Cette comédie-aventure animée suit Hailey, une adolescente débrouillarde qui a pour mission de terminer chaque élément de sa longue liste de tâches difficiles – et parfois peu pratiques – afin de sauver le monde.

Le 16 juin :

Stan Lee

Retraçant sa vie depuis son éducation à New York en tant que Stanley Lieber jusqu’à l’essor de Marvel Comics, Stan Lee raconte l’histoire de la vie, de la carrière et de l’héritage du plus prolifique créateur de Marvel, en utilisant ses propres mots et des documents d’archives personnels.

Le 21 juin :

Secret Invasion (épisode 1)

Dans la nouvelle série « Secret Invasion » de Marvel Studios, qui se déroule dans le MCU actuel, Nick Fury (Samuel L. Jackson) apprend une invasion clandestine de la Terre par une faction de Skrulls métamorphosés. Fury rejoint ses alliés, dont Everett Ross, Maria Hill et les Skrull Talos, qui ont fait leur vie sur Terre. Ensemble, ils courent ainsi contre la montre pour contrecarrer une invasion imminente de Skrull et sauver l’humanité.

Le 23 juin :

World’s Best

Dans « World’s Best », le génie des mathématiques de 12 ans Prem Patel, au milieu des difficultés tumultueuses de l’adolescence, découvre que son père récemment décédé était un rappeur célèbre et il se lance alors immédiatement dans une carrière de superstar du rap.

NETFLIX ORIGINALS

Le 1er juin :

LEGO Ninjago: Dragons Rising (saison 1)

Est-il besoin de vous faire un dessin ?

En juin :

Black Mirror (saison 6)

Il s’agit d’une des meilleurs séries de la présente génération, abordant avec beaucoup d’humour noir les possibles dangers de la modernité. C’est la première depuis 4 ans !

Le 2 juin :

Manifest (saison 4 – part 2)

Rappel de l’histoire : Lorsque le vol Montego 828 atterrit à New-York, ses 191 passagers apprennent qu’ils viennent de faire un bond de 5 ans dans le futur, et que tous les croyaient morts ou perdus à jamais.

Le 7 juin :

Tour de France: Unchained (saison 1)

Une nouvelle docu-série qui s’annonce passionnante sur la célèbre course.

Le 8 juin :

Never Have I Ever (saison 4)

L’une des séries comiques les plus réussies sur Netflix se termine ici avec sa quatrième saison.

Le 9 juin :

Human Resources (saison 2)

Et ce sera la dernière saison !

Le 14 juin :

Our Planet 2

La première saison a été absolument spectaculaire et impressionnante, et à ce jour, c’est toujours l’une des meilleures séries documentaires sur la nature jamais produites. Alors… on a hâte de voir la suite !

Le 16 juin :

Extraction 2

Sorti pour la première fois il y a trois ans, Chris Hemsworth revient dans son rôle de Tyler Rake pour un deuxième volet de ce film d’action !

Le 19 juin :

Take Care of Maya

« Prenez soin de Maya » est un autre documentaire de Netflix avec le potentiel pour devenir viral. Il est centré sur les événements qui ont conduit Maya Kowalski, une ado de Venice en Floride, à être enlevée à ses parents par le gouvernement et leur tentative désespérée de la ramener à la maison. Le seul problème de Maya lorsqu’elle est entrée à l’hôpital, était un grave mal de ventre. Trois mois plus tard, son état s’était détérioré, sa famille était brisée et sa mère était morte. Un docteur avait accusé la mère de Maya d’une forme bizarre de maltraitance d’enfants. L’allégation a déclenché une séparation ordonnée par le tribunal qui a isolé Maya de sa famille et a plongé la mère dans un désespoir frénétique. L’épreuve illustre le pouvoir dont disposent les médecins et les hôpitaux pour retirer les enfants de leur famille sur la base d’allégations de maltraitance d’enfants et de la façon dont l’État s’en remet à leur jugement…

Le 23 juin :

The Perfect Find (film)

Est-ce qu’une femme de quarante ans avec bien des clignotants rouges clignotants – sa carrière à enjeux élevés, son horloge biologique, son compte bancaire – risquera tout pour une romance secrète intensément vigoureuse avec la seule personne qui pourrait détruire son retour, pour de bon ? ”

Le 29 juin :

The Witcher (saison 3 – volume 1)

« Maintenant, pour la première fois, je comprends la vraie peur », déclare Geralt dans la bande-annonce. Les sorcières n’ont qu’à bien se tenir !

Le 29 juin :

Ōoku: The Inner Chambers

Une série animée japonaise de plus ! Inspiré de l’Ōoku, le quartier historique des femmes du château d’Edo, ce conte dévoile l’histoire des chambres intérieures, où les rôles de genre ont été inversés.

PUBLICITE :