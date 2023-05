Nouveaux romans : Manhattan Palace, par Carole Geneix

« A New York, chez les ultra riches, on fait tout en version XXL. L’héritier d’une chaine hôtelière de luxe va épouser une influenceuse française. Mais le Manhattan Palace où se préparent les festivités recèle des secrets inavouables et des dangers, il semble corrompu jusque dans ses fondations. »

Manhattan Palace est un roman de Carole Geneix qui s’est fait connaître avec La Mille et Deuxième Nuit, roman dans lequel elle jouait avec les codes du feuilleton façon Belle Epoque sur fond d’antisémitisme.

Résidant depuis des années à Washington où elle est directrice pédagogique d’une école internationale, elle a relevé le défi de la série New York Made in France avec ce deuxième roman, caractérisé par la même verve fantaisiste, sans exclure la noirceur de la peinture sociale.

« Entre la 6e Avenue et la 7e, se trouve la méconnue « Sixth and a half ». Méconnue, mais pas pour les riches de ce monde car s’y dresse un hôtel de grand luxe : le Manhattan Palace.

L’établissement est possédé par la puissante famille Sharp-Sterling que la doyenne Jacklyn, dite « la reine d’Angleterre » mène à la baguette. L’hôtel va accueillir un fastueux mariage où se presseront les « happy few » : l’héritier un brin fantasque de la dynastie hôtelière épouse une jeune Francaise de basse extraction mais star des réseaux sociaux. Pourtant, derrière les luxueuses façades et les vitres teintées des limousines se cachent de vilains secrets. Sans parler d’un tueur qui rôde dans les couloirs du palace bientôt transformé en un lieu de cauchemar. Du rooftop aux cuisines où sont tapis des rats, l’hôtel et ses résidents perdent peu à peu de leur superbe et le mariage réglé comme un lancement de fusée va tourner au désastre ! »

Manhattan Palace, par Carole Geneix

Sortie le 10 mai en France et publié aux Éditions Rivages. 280 pages, 20€.

Compte Instagram de l’auteure : https://www.instagram.com/carolegeneix/

PUBLICITE :