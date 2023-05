Memorial Day à Miami : les parachutistes d’élite « Golden Knights » prêts pour le Miami Beach Hyundai Air & Sea Show !

Célébré annuellement le dernier lundi de mai, Memorial Day est un jour d’hommage national et de reconnaissance de tous les militaires américains morts au combat en servant leur pays.

C’est une journée au cours de laquelle les américains se rendent dans les cimetières pour honorer et fleurir la tombe de leur disparu au combat.

C’est également la date non officielle du début de l’été, et une occasion pour beaucoup de se réunir en famille et fêter la journée autour d’un barbecue.

A Miami Beach, depuis 2017, le Hyundai Air & Sea Show est un week-end de démonstrations militaires sur terre, dans les mers et les cieux, avec les 5 branches de l’armée représentées au cours du National Salute to America’s Heros, Salut National à tous les héros militaires américains.

En préparation de cet évènement majeur, une démonstration de l’unité d’élite de parachutage de l’armée les Golden Knights – Chevaliers Dorés, s’est déroulée récemment devant les étudiants de Miami Beach Senior High School.

Créés en 1959 et reconnus « ambassadeurs de l’armée américaine » pour représenter l’armée auprès du public, les Golden Knights participent à près de 100 démonstrations par an et ont remporté à ce jour 2,148 médailles d’or, 1,117 médailles d’argent et établi 348 records mondiaux dans des compétitions nationales et internationales de parachutisme.

Les Golden Knights sont reconnus pour leur impressionnante maitrise des techniques de parachutage, et chaque membre de l’équipe a souvent plus de 1800 à 2500 sauts à son actif.

Ils sautent en différentes formations d’une hauteur de 3,815 kilomètres à une vitesse de 193 km heure pour se poser sur une cible au sol qu’ils doivent viser très tôt dans leur saut pour atterrir avec la plus grande précision.

La vitesse de l’avion lors du largage est de 200 k/h avec un délai de quelques secondes entre chaque parachutiste.

Et en attendant Memorial Day 2023, les 27 et 28 mai prochain, lorsqu’ils sauteront sur les plages de Miami Beach devant des milliers de personnes, les Golden Knights ont impressionné les 200 étudiants présents sur le terrain de football de leur école.

Site internet du show : www.usasalute.com

Veronika Pozmentier

