Miami Heat (NBA) et les Florida Panthers (LNH) en finale de leurs conférences

Les équipes de Floride sont en forme cette année… jugez-en :

En éliminant New York Knicks, Miami Heat a validé son ticket pour la finale de la conférence Est de basket ball, et ce pour la troisième fois en quatre ans. Et ce sera face aux Boston Celtics ou aux Philadelphie Sixers, qui se disputent un match 7 aujourd’hui. Cette finale de conférence est programmée du 17 au 29 mai.

En hockey, Miami est également en tête d’affiche, puisque ce sont les Florida Panthers qui vont aller défier en finale de conférence les premiers de la saison régulière que sont les Carolina Hurricanes. Les rencontres débuteront également le 17 mai.

C’est la deuxième fois seulement que les Panthers se qualifient pour la finale de la Conférence Est. La précédente remonte à un certain temps : 1996 ! L’équipe de Broward avait battu les Penguins de Pittsburgh en sept matchs, mais avaient été balayés en finale de la Coupe Stanley par l’Avalanche du Colorado.

Les finales de soccer sont en fin d’année, mais à noter une belle remontée de l’Inter Miami qui, après un passage à vide, est remonté en 6e place du classement MLS (Est), avec un match de retard sur trois équipes qui la précède… pourvu que ça dure !

Pour des billets à prix réduits pour tous ces matchs, contactez Canam :

PUBLICITE :