Miami : nos photos du Gala de la FACC-Floride 2023 !

C’est le quarantième anniversaire de la Chambre de Commerce Franco-Américaine de Floride, et le gala de cette année était ainsi tout particulièrement important le 16 mai au soir ! Organisé par les équipes d’Annabelle Ballot-Pottier, la directrice, c’était aussi le premier gala de Serge J. Massat en qualité de président, mais aussi des futurs co-présidents qui devraient être installés en fin d’année, comme cela avait été annoncé. Le consul de France Raphaël Trapp a pris la parole, et les conseillères consulaires Aline Martin O’Brien et Axelle Gault étaient aussi présentes. La plupart des assos françaises de Miami étaient également représentées, et bien évidemment un très grand nombre de chefs d’entreprises.

Sur les photos vous sentirez un prisme légèrement exotique : c’est le thème de la soirée qui l’imposait : « une nuit au casino à La Havane » : gayaberas, panamas, robes de soirées et volutes de cigares étaient de la partie dans le superbe cadre de Briza, avec belle vue sur les bateaux de Miami ! Comme de tradition, c’est (l’ex-président) Christophe Poilleux qui était aux enchères avec, par exemple, 17000$ (et autres cadeaux) de recueillis pour les enfants des hôpitaux de Miami, qui devraient avoir une belle surprise le 24 décembre prochain !

PS : la FACC publiera ses propres photos très bientôt !

Pour plus de renseignements sur la FACC : www.faccmiami.com

Cliquez sur la première photo pour les passer en plein écran :

