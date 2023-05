DeSantis : le gouverneur de Floride multiplie les nouvelles lois conservatrices contre l’immigration clandestine, les questions de genre dans les écoles etc… : voici la liste

Il convient tout d’abord de rappeler le cadre de la session législative de cette année en Floride qui est un peu particulière : Ce n’est plus un secret, avant la fin du mois de mai Ron DeSantis va se déclarer candidat à la Présidence des Etats-Unis. Pour y arriver il devra d’abord gagner la Primaire du Parti Républicain face à (entre autres) Donald Trump qui a 30 points d’avance sur lui dans les sondages. Le gouverneur DeSantis cherche donc à séduire une base conservatrice en utilisant la législature de Floride pour se faire remarquer tous les autres Etats.

L’opposition est vent debout contre ces lois et elle qualifie celles sur le genre comme étant «anti-LGBT».

Les immigrés clandestins

La chambre des Représentants de Floride a voté en mai une loi criminalisant le fait de transporter dans son véhicule des immigrés clandestins. Les personnes passant la frontière de Floride avec un immigré clandestin pourront être poursuivis pour « trafic d’êtres humains ». Les entreprises de taille moyenne et grande vont être obligés de vérifier que leurs employés sont légaux. Les hôpitaux devront aussi demander si les personnes ont le droit de résider aux Etats-Unis. Les législateurs ont dans le même temps voté une réserve de 12 millions de dollars pour l’administration DeSantis afin de pour transporter les immigrants présents ou désirant se rendre en Floride vers des endroits dirigés par les Démocrates (qui souhaitent accueillir les immigrants).

Questions de genre

Le 17 mai le gouverneur a voté un package de cinq lois qu’il a résumé par cette phrase affichée durant sa conférence de presse « Let Kids Be Kids », soit « laissez les enfants être des enfants ». Il a signé des lois qui :

– Régissent les conversations sur les pronoms des élèves dans les écoles publiques, interdisant aux profs de demander aux élèves s’ils souhaitent appeler « lui » ou « elle » et tient pour « faux » d’attribuer à un enfant un autre pronom que celui lié à son genre de naissance.

– Interdisent la transition de genre des enfants de manière chirurgicale ou avec des blocages de puberté.

– Tient les entreprises légalement responsables lorsque des enfants assistent à des événements de divertissement pour adultes. Les établissements peuvent désormais perdre leur licences (alcool, hôtellerie…).

– Impose que les vestiaires et toilettes soient séparés par leur sexe de naissance (ou unisexe) pour les étudiants athlètes et les employés de l’État.

– Le même paquet de lois autorise les équipes des High Schools (lycées) à une brève allocution ou prière de groupe les événements sportifs.

CELLES DE DEBUT MAI :

A la fin du mois d’avril 2023 nous avions publié ceci pour notre édition du mois de mai :

– Le délai légal de l’avortement est passé de quinze semaines à six semaines en Floride, sauf en cas de viol ou d’inceste, au quel cas le délai reste à quinze semaines. Il avait déjà été rabaissé (à quinze semaines) l’an passé, mais le nombre d’avortements était toujours élevé car, depuis la fin de la loi fédérale sur le délai d’avortement, la Floride accueillait des femmes voyageant depuis d’autres Etats qui avaient déjà limité le délai, pour venir avorter en Floride.

Les opposants à l’avortement avaient plaidé contre ce changement, précisant qu’à six semaines un grand nombre de femmes ne sont pas au courant de leur grossesse.

– La loi sur la peine de mort a changé en Floride, il n’y a plus besoin d’avoir un jury unanime pour qu’elle soit décidée.

– Un renforcement des lois de protection des assureurs : il sera désormais un peu plus difficile coûteux de les poursuivre, le but étant qu’ils ne soient pas ruinés en cas de désastres.

– Un plan de 711M$ a été voté pour le logement bon marché.

– Chèques scolaires pour tous (HB 1) – Les enfants d’âge scolaire peuvent bénéficier de bons, quel que soit leur milieu économique, en vertu d’un projet de loi déjà signé par le gouverneur. Le projet de loi établit des comptes d’épargne-études qui permettent aux bénéficiaires de dépenser environ 8 000 $ en fonds de bons au-delà des frais de scolarité des écoles privées, comme pour les frais de tutorat et d’examen, et étend l’admissibilité aux bourses actuelles à tout étudiant de la maternelle à la 12e année qui réside en Floride. Si vous avez des enfants scolarisés, ça peut vous concerner.

POLITIQUE CONSERVATRICE

Réélu triomphalement en novembre, principalement pour sa politique libertaire durant la crise de la Covid, le gouverneur de Floride tient désormais un agenda politique très à droite. Sans le dire (mais sans non plus le cacher) Ron DeSantis compte se présenter à la Primaire républicaine de 2024 face à son ex-mentor Donald Trump. Ce sera difficile car Trump est à plus de 50% dans les sondages pour cette primaire, et Desantis à deux fois moins, mais… le gouverneur de Floride se positionne ainsi comme le « héros de la droite ». Lire à ce propos :

www.courrierdesameriques.com/2022/11/27/candidat-a-la-presidentielle-trump-peut-il-gagner-les-primaires-face-a-desantis-ou-pence/

PUBLICITE :