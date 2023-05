Miami : Nos photos de la réception de l’ambassadeur de France, Laurent Bili

Pour son premier déplacement en visite de ses concitoyens français résidant aux Etats-Unis, le nouvel ambassadeur de France à Washington, Laurent Bili, avait choisi Miami.

L’ambassadeur de France Laurent Bili avec les consuls d’autres pays L’ambassadeur Laurent Bili et le consul général de France à Miami, Raphaël Trapp L’ambassadeur Laurent Bili avec la conseillère consulaire Aline Martin O’Brien

Parmi ses nombreux rendez-vous (avec des acteurs économiques, culturels, la visite d’une école qui enseigne en immersion française) une réception était organisée à la résidence consulaire de Miami avec les responsables consulaires et associatifs de Floride, les Conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF), et en présence de plusieurs consuls (Canada, Grande-Bretagne, Allemagne, Monaco…), sans oublier les hôtes, bien entendu : le consul général de France, Raphaël Trapp, et son épouse. Les conseillers des Français de l’étranger (de Floride) Franck Bondrille et Aline Martin O’Brien étaient présents.

