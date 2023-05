Overdoses d’opioïdes aux Etats-Unis : Breaking (very) bad !

Le dernier apport du CDC sur le sujet a montré que le taux de décès par surdose de drogue impliquant le fentanyl est passé de 5,7 pour 100 000 personnes en 2016 à 21,6 pour 100 000 en 2021. En 2017, Le Courrier avait alerté et n’était pas le seul puisque l’administration Trump avait alors décrété l’état d’urgence contre les surconsommation d’opioïdes. Malheureusement, ainsi… la situation est devenue totalement hors de contrôle.

Les décès liés au fentanyl ont augmenté d’environ 55% en 2019-2020 et de 24,1% en 2020-2021, a déclaré Merianne Rose Spencer, l’une des auteures du rapport. Durant la pandémie de Covid aux États-Unis, les difficultés à obtenir un traitement pour les troubles liés à la consommation de substances ont coïncidé avec une augmentation de l’utilisation d’opioïdes synthétiques comme le fentanyl, et les décès liés aux opioïdes ont atteint un niveau record en 2020.

Entre 2016 et 2021, le taux de décès par surdose de drogue impliquant de la méthamphétamine a pour sa part plus que quadruplé, et les décès par surdose liés à la cocaïne ont plus que doublé, a indiqué le CDC.

Les décès par oxycodone et héroïne ont légèrement diminué au cours de la période d’étude.

