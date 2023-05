Livres : Arizona Stars, un roman de Virna Lorentz

Le Courrier avait déjà mentionné la sortie du roman (inspiré de faits réels) Mirage Blues, et celui-ci, Arizona Stars, en est le dénouement.

« D’une idylle qui éclot à Deauville en 2016 rejaillit, deux ans plus tard, l’élucidation d’un assassinat perpétré en 1944, peu de temps après le débarquement de Normandie. Madison, une sublime jeune Noire américaine originaire de La Nouvelle-Orléans, et vivant à Las Vegas, s’offre des vacances en Normandie. Officiellement, la jeune femme a traversé les États-Unis d’ouest en est, puis l’Atlantique, pour découvrir la région. Dans la réalité, il n’en est rien. Madison s’évertue à faire toute la lumière sur le meurtre de son grand-père perpétré en 1944, maquillé en noyade et jamais élucidé. Dans la chaleur estivale d’un vendredi soir, son chemin croise celui de Greg, séduisant et fringant trentenaire. Et les deux jeunes gens de ne plus se quitter. Quatre mois plus tard, ils se marient en secret à Las Vegas. Mais le père de Greg décède. Le couple regagne la France pour régler la succession. Un voyage au bout de l’enfer qui percera à jour une impensable vérité sur l’assassinat du grand-père de Madison, près de soixante-quatorze ans après les faits. »

C’est sorti en France au prix de 22€ aux www.editions-maia.com

