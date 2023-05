Jourdan Thibodeaux, chanteur en Louisiane : « Tu vis ta culture ou tu tues ta culture; il n’y a pas de milieu. »

Pour le premier épisode de « Portraits Louisianais à St-Martinville », Télé-Louisiane avait rencontré en juillet dernier Jourdan Thibodeaux, un père de famille, un travailleur dans une fabrique de boudin et une star montante dans la musique française de la Louisiane. On vous conseille cet entretien qui démontrait l’extraordinaire personnalité de Jourdan Thibodeaux et la détermination qu’il a à faire vivre sa culture. Depuis qu’il a percé en 2018, Jourdan est autant hypnotique quand il parle de sa culture que quand il la chante avec le groupe les Rôdailleurs. C’est le cas avec le titre « La prière ».

« Tu vis ta culture ou tu tues ta culture; il n’y a pas de milieu », crie-t-il dans cette vidéo dévoilée à la mi-avril, également réalisée en collaboration avec Télé-Louisiane. La réalité, mais aussi colère, affirmée dans cette chanson sera un témoignage qui, espérons-le, sera entendu dans d’autres contrées francophones : les nations et les cultures sont mortelles et, si vous ne le croyez pas, allez demander aux Césars de Rome, aux dieux de l’Acropole et aux jeunes chanteurs cajuns ! Le côté incantatoire de cette « prière », dans la cathédrale naturelle qu’il lui donne pour cadre, est tout à fait envoûtant.

On aime les vieilles chansons de Jourdan Thibodeaux mais aussi quand, à la manière de son nouvel album, il vient évoquer ces réalités, ses réalités, et nous rappeler de la préciosité de notre culture ! En gardant authenticité et sincérité, celui qui est très clairement « né dans un ouragan », emmène la musique cajun sur des rythmes encore plus endiablés qu’avant, parfois rock, parfois blues, et, grâce à lui, on va encore pouvoir bien longtemps laisser le bon temps rouler !

Notons enfin que Jourdan publie régulièrement des réels, des petites histoires en langue française de Louisiane, avec beaucoup d’humour et d’intelligence linguistique !

Jourdan Thibodeaux et les Rôdailleurs

La Prière, album de 10 chansons, édité par www.valcourrecords.com

www.facebook.com/jourdan.thibodeaux

