L’humoriste français Booder se produira à Miami, New-York et Montréal en septembre 2023 !

Le spectacle s’appelle « Booder is Back », mais c’est tout de même la première tournée américaine de l’humoriste franco-marocain !

Grâce à son humour toujours aiguisé et son autodérision, il vous livre son ressenti sur la vie dans cette « Société des gens beaux ». Après le succès de ses rôles au cinéma dans « Neuilly sa mère » et « Beur sur la ville » et après le succès de sa pièce « La grande évasion », Booder revient à ses premiers amours : le one man show, pour notre plus grands grand plaisir.

Son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son pays d’origine (il est né au Maroc et a grandi à Paris), tout y passe !

Les spectacles de New-York et Miami Beach sont organisés par la société Silverprod de notre ami Franck Bondrille.

– 12 Septembre à 19h 30 : Miami Beach

North Beach Bandshell (salle couverte en plein air)

7275 Collins Ave, Miami Beach, FL 33141

Billets et infos ici

– 13 Septembre : New-York (détails à venir)

Symphony Space

2537 Broadway at 95th St. – New York, NY

www.symphonyspace.org

– 15 Septembre à 19h : Montréal

Olympia

1004 St-Catherine Est, Montréal, QC

www.olympiamontreal.com/show/booder/

