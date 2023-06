Frenchy Fridays lance des soirées françaises à Miami Beach !

Ca va chauffer à South Beach : voilà que deux jeunes françaises lancent les « Frenchy Fridays », des soirées qui auront lieu régulièrement à Miami Beach. La première est :

Vendredi 9 juin de 18h à 23h

Sur le rooftop de Moxy

915 Washington Ave, Miami Beach

Et le prix d’entrée est de 20$.

Réservations : www.eventbrite.com/e/frenchy-fridays-miami-tickets-637442396367

Les deux françaises en question sont Sarah C. Jeanty (qui a vécu à Paris, Martinique et Allemagne avant Miami), et Rebecca De Rogatis (originaire de Fort de France), et qui se sont rencontrées ici, même si elles ont des origines de la même île française.Ensenmble elles ont lancé la « RSVP Agency » qui va organiser ces événements tous les mois. Le prochain sera pour le 14 juillet : on vous en dira plus dès que ce sera programmé !

Attention, ce sera des soirées chics et glam, comme il se doit à Miami Beach. Et tous les francophones sont les bienvenus, quelles que soient les générations. « La musique sera française et francophone, avec bien entendu des classiques français, mais aussi des chansons appréciées par les nouvelles générations, aussi bien Aya Nakamura, Gims, Singuila… Il y en aura pour tout le monde ! »

Bien évidemment il y aura des ti punch, mais aussi les produits de partenaires français, célèbres pour leurs champagnes, leurs macarons etc…

Instagram : @frenchyfridaysmiami

Contact : hello@frenchyfridays.com

