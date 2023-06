C’est fait pour Lionel Messi : « I’m going to Miami » !!!!!!!!!!

Les rumeurs en parlaient depuis 2016, soit quatre ans avant la création de l’Inter Miami, et c’est ce que vient de confirmer l’intéressé : le champion du monde argentin de football, Leo Messi, 35 ans, en fin de contrat au Paris Saint-Germain rejoint l’Inter Miami CF !!!!

En contrat avec Paris jusqu’au 30 juin, il va pouvoir intégrer rapidement Miami, puisque le championnat américian ne s’arrête pas durant l’été (mais durant l’hiver). Il devrait donc commencer en juillet.



La chaîne de sports n°1 aux Etats-Unis ESPN a aussi annoncé la nouvelle par une photo de Messi avec le maillot rose et noir de Miami :

Breaking: Lionel Messi says he’s going to play for Inter Miami, he told SPORT and Mundo Deportivo. pic.twitter.com/G6j0yNRaMr — ESPN (@espn) June 7, 2023

CORENTIN JEAN – Inter Miami : L’ailier droit français de l’Inter Miami (qui va jouer devant Messi) déclare au journal Le Courrier des Amériques : « C’est incroyable de pouvoir jouer avec l’un des plus grand joueur de l’histoire. Pour le club, la ville et la league c’est un grand coup !«

Un peu plus tôt dans la journée le biographe de Messi donnait le scoop, tout comme des journaux sportifs majeurs de France et d’Espagne. Difficile de confirmer avant l’intéressé, d’autant que les journaux ont envoyé Messi ailleurs durant les deux jours précédents. Il avait apparemment aussi le choix entre Barcelone et un club Saoudien, mais c’est l’équipe de Sud Floride présidée présidée par David Beckham qui aurait eu le dernier mot. La décision de vivre à Djeddah n’a pas été retenue par la famille Messi qui aurait refusé un contrat de plus d’un milliard de dollars avec le club saoudien (il faut prendre toutes les rumeurs au conditionnel). De ce fait, c’est Christiano Ronaldo (qui a accepté l’an passé une offre saoudienne) qui était en 2022 le sportif le plus cher de la planète, suivi par Messi !

Quant à l’option Barcelone, où Messi a passé l’essentiel de sa carrière (il y était arrivé à l’âge de 13 ans), il y avait plusieurs rumeurs , mais l’offre ne serait pas arrivée à temps. Ce maintien au plus au niveau aurait pu lui permettre de rester en équipe nationale argentine. Mais l’Inter Miami ce n’est pas si mal, et avec Messi, l’équipe devrait redécoller.

« La pulga » a annoncé sa décision à la télé catalane « Sport » :

Messi lo confirma en @sport “ME VOY PARA MIAMI” pic.twitter.com/R2Tk1aXbMV — Kevin Rodriguez (@gordorodriguez) June 7, 2023

Les supporters de l’Inter Miami CF Corentin Jean sous les couleurs de l’Inter Miami CF (crédit photo Inter Miami CF) Les supporters de l’Inter Miami CF Les supporters de l’Inter Miami CF Les supporters de l’Inter Miami CF Le match Inter Miami CF contre CF Montréal

Car club de Miami est actuellement dans une situation difficile : il occupe la dernière place de la conférence Est de MLS, jouant toujours à Fort Lauderdale (19.100 places seulement) faute d’avoir pu construire (pour le moment) un stade à Miami, et l’équipe vient même de se faire retirer son parking principal par la Ville de Fort Lauderdale qui assure qu’elle lui doit 1 million de dollars !

Mais il a beaucoup d’atouts, notamment l’ambiance latino de la ville, et le fait qu’il y ait une vraie volonté, aussi bien du côté du club que de la MLS, et peut-être plus encore chez Apple TV+, la chaîne de vidéo à la demande qui a acquis cette saison les droits de retransmissions de la Major League Soccer. Et, retransmettre un championnat avec Messi, ce n’est pas pareil que de retransmettre un championnat SANS Messi !



Mais quelques signes laissaient envisager une possible arrivée de Messi, comme par exemple l’absence de N°10 à l’Inter, et globalement un faible milieu de terrain qui montrait que, clairement, un joueur important était attendu ici. En début de saison, le club s’était séparé de deux milieux de terrains de qualité, Bryce Duke et surtout l’espagnol Alejandro Pozuelo, créant un trou dans ce secteur qui handicape actuellement l’équipe. Et c’est dommage, car elle a une âme sympathique – elle a même joué les play-offs l’an passé – et un public bouillant.

Autre signe : la billetterie (pas chère du tout) de l’Inter ne mettait les billets en vente que jusqu’à début juillet….

Lionel Miami va ainsi passer des ballons à Corentin Jean, l’ailier droit français qui a rejoint l’Inter l’été dernier (en provenance du RC Lens). Corentin est le seul Français de l’équipe, même si Blaise Matuidi est toujours officiellement dans le staff, après une fin de carrière sur la pelouse de l’Inter.

