Blessé, Corentin Jean ne jouera pas avec Messi à Miami cette année

Le matin du 7 juin, Corentin Jean était attaquant dans de la dernière équipe de la Conférence Est de MLS. Dans l’après-midi, il devient l’ailier-droit de Lionel Messi, qui vient d’annoncer rejoindre l’Inter Miami et Corentin s’en réjouissait dans nos colonnes. Le soir même, c’est lui qui fait la passe décisive permettant à son équipe de se qualifier pour la demi-finale de la coupe des USA. Les choses peuvent vite changer dans le sport ! Mais, voilà, trois jours plus tard, le 10 juin Corentin s’effondre sur le terrain de New England, victime d’une déchirure d’un ligament croisé.

Alors que Messi doit arriver en juillet, Corentin va être absent durant 6 mois. Et comme la MLS se joue sur une année calandaire, il ne reprendra pas la compétition avant la prochaine saison, à la fin de l’hiver 2024. Ceci dit, il reprendra bien, puisqu’il restera à Corentin une année de contrat avec l’Inter Miami. En attendant, son absence va poser un gros problème à l’équipe qui aura compté beaucoup de blessures en ce début de saison.

« On est dévastés pour Coco, mais on va tous être derrière lui sur cette route de la convalescence » a déclaré son entraîneur, Javier Morales. « On sait qu’il reviendra plus fort que jamais on fera notre part pour l’aider à travers ça.«

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FInterMiamiCF%2Fstatus%2F1668784285958938624&widget=Tweet

Le 4 mars Corentin était l’auteur d’un but splendide face à Philadelphie (à 1’15 » dans la vidéo) :

La passe de Corentin contre Birmingham est à 2’15 » :

PUBLICITE :