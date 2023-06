Francis Suarez : le maire de Miami est candidat à la Primaire Républicaine

Francis X. Suarez a déclaré sa candidature par une vidéo le 15 juin : « Mon père m’a appris qu’il fallait choisir ses batailles, et je choisis la plus grande de ma vie. Je vais me présenter à la présidence, je vais me présenter pour vos enfants et les miens. Donnons-leur l’avenir qu’ils méritent. Il est temps de prendre les choses en main. Il est temps de commencer ».

Dans cette élection, Francis Suarez, avocat de 45 ans, est le premier candidat « latino » (parents cubains) à se déclarer, et le 3e candidat résidant en Floride. Suarez n’est pas réputé être un ami de Trump, mais il n’a pas de popularité en dehors de son Etat, et sa candidature ne peut ainsi que – éventuellement – prendre des voix précieuses au gouverneur de Floride, Ron DeSantis.

Francis Suarez ne devrait pas pouvoir se qualifier pour les débats entre candidats de premier plan.

www.facebook.com/FrancisXSuarez/

