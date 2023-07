Des nouveautés à « My Bulle Toys » : les livres et jouets français pour enfants aux Etats-Unis !

Depuis 2020, le site internet MyBulleToys.com commercialise aux Etats-Unis des livres, jeux et jouets en français pour les enfants. L’année suivante, Fanny et Nicolas Pacaud (qui ont lancé My-Bulle-Toys), ont ouvert une boutique du même nom à Boca Raton en Floride. Mais, depuis lors, bien des choses ont changé. « Au départ c’était un petit site internet avec quelques références mais maintenant on regroupe plus de 2200 références ! » explique Fanny « On vous invite à venir voir le choix, c’est impressionnant ».

Ces livres, jeux et jouets permettent à la fois aux enfants de conserver la langue française, mais aussi la culture de leur famille, et un mode d’enseignement qualitatif qui est propre à la France.

My-bulle-Toys s’est aussi inséré dans la communauté francophone un peu partout au Etats-Unis. « Nous réalisons des “book fairs”, ce sont des ventes privées de livres et d’articles parascolaires dans les écoles et les Alliances françaises dans tout le pays. Nous envoyons nos produits, nos présentoirs et le terminal de paiement à l’établissement qui nous accueille. Cela dure en général une semaine et nous reversons sous forme de dons 10% des ventes à l’école ou à l’Alliance, qui n’ont rien à payer du tout de leur côté. » Ils peuvent aussi prendre en charge les listes de lecture pour les écoles comme ils le font déjà dans certaines ; et aussi sponsoriser les évènements organisés par les écoles : kermesses, fêtes de l’école, tombola… »

Et puis, pour ceux qui ont la chance d’être en Sud Floride : « nous avons un French Club tous les mercredis pour perfectionner le français destiné aux enfants non francophones (français deuxième langue), cela se passe sous forme ludique et nous organisons des ateliers d’une heure par petit groupe de quatre. Nous lisons un livre ensemble, faisons un jeu de société ensemble ou une petite activité créative en lien avec un personnage ou un livre. Nous proposons également des ateliers d’art créatif en français à la boutique tous les samedis matins ! »

My-Bulle Toys

21073 Powerline Rd Suite #51, Boca Raton, FL 33433

(561) 576-5000

www.mybulletoys.com/fr/