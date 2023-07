Immobilier en Floride : les conseils de Frédérique Carré pour acheter en tant qu’étranger 

Agent immobilier à Orlando avec Premier Sotheby’s International Realty, Frédérique Carré est au cœur d’un marché toujours dynamique. Elle nous explique les points importants à connaître pour les investisseurs étrangers.

En Floride, comme partout aux États-Unis, les investisseurs étrangers sont libres d’acheter des biens. Néanmoins, il faut savoir qu’un investissement immobilier n’attribue aucun privilège de statut. « Pour vivre aux États-Unis au-delà d’un Esta, vous devez contacter un avocat spécialisé en immigration ». Sans passeport américain, carte verte, visa, la démarche peut donc sembler insurmontable. Mais selon Frédérique Carré, c’est possible. « Il faut simplement bien préparer son projet, franchir une étape à la fois, et surtout prendre un agent immobilier ayant l’habitude de ces transactions (ventes et achats), car les démarches sont un peu plus complexes que si vous êtes résident américain ».

Premier point important : le financement. Si vous avez besoin d’un prêt, votre point faible est l’absence de « credit score » (historique bancaire). C’est une note déterminante indiquant votre capacité de crédit, qui se construit au fil de vos dépenses sur le territoire. « Il faut faire appel à un courtier spécialisé dans ces transactions qui vous obtient un financement auprès d’une banque, ou contacter directement une banque canadienne présente aux États-Unis. Les taux d’intérêts sont quasiment identiques à un établissement bancaire américain ». Si vous achetez comptant, que vous disposez de fonds dans votre pays d’origine, vous devez les transférer aux USA. « J’oriente alors mes clients vers les meilleures façons de rapatrier l’argent, rapidement et à moindre frais ».

Autre sujet incontournable : le closing (signature). Dans le cas d’une acquisition avec financement, le plus simple est que l’acheteur soit présent physiquement pour signer l’acte d’achat. Si le paiement est comptant, il peut faire le closing via signature électronique de n’importe quel endroit. Le vendeur, lui, doit être présent pour signer le titre de propriété, mais il peut faire une procuration pour déléguer la signature.

Par ailleurs, le vendeur non-résident américain est soumis à une réglementation appelée FIRPTA*. « 15% du prix de vente est prélevé automatiquement par l’IRS*. « C’est une retenue et non un impôt, conservée généralement jusqu’à ce que la déclaration fiscale soit traitée. Le gouvernement s’assure ainsi que le vendeur étranger paie les taxes sur la plus-value en cas de départ définitif du pays. Le nouveau propriétaire doit être informé du FIRPTA dans le contrat de vente. Dans le cas contraire, celui-ci doit payer la somme aux impôts. FIRPTA est un point délicat que peu d’agents immobiliers savent gérer ».

L’échange 1031 est une disposition également à connaître. Elle permet à une personne vendant un bien d’investissement locatif, et réinvestissant le montant dans une nouvelle propriété locative, de reporter le paiement des taxes sur les gains en capital. « Si vous réalisez les deux opérations dans les 180 jours, vous ne payez pas de taxes sur la plus-value. Mais attention, celles-ci sont cumulables, et vous devez régler les sommes relatives à toutes vos ventes après la dernière réalisée ».

Pour investir en Floride en tant que ressortissant étranger, il est primordial de s’accompagner d’un agent immobilier maîtrisant ces transactions. « Mon expérience sur Orlando me permet de faire les meilleures recommandations, et de gérer efficacement les démarches complexes liées à ce type d’investissement ! ».

*FIRPTA : Foreign Investment in Real Property Tax Act

**IRS : Internal Revenue Service

Frédérique Carré

Premier Sotheby’s International Realty Téléphone : + 1 (407) 417 3983

E-mail : frederique.carre@premiersir.com www.frederiquesellsflorida.com www.facebook.com/frederique.carrefossati

www.premiersothebysrealty.com