Mot d’accueil du consul de France, Raphaël Trapp, aux personnes qui arrivent en Floride

Voici le mot d’accueil que le consul général Raphaël Trapp nous transmet pour nos lecteurs :

Chers compatriotes, chers amis,

La Floride connaît depuis quelques années un important essor démographique et économique. Les Français participent pleinement à cette croissance. Avec plus de 450 entreprises implantées localement, la France est l’un des premiers investisseurs étrangers en Floride et l’un des premiers créateurs d’emplois étrangers (plus de 32 700 emplois créés). Cette empreinte économique de la France couvre les secteurs d’activité les plus importants pour le « Sunshine state » : l’aéronautique, la logistique, l’immobilier, l’art de vivre, le design, l’agriculture et le tourisme. Grâce à l’implication de tous les partenaires de la « Team France Export » dont les Conseillers du commerce extérieur et les chambres de commerce franco-américaines présentes en Floride, les collaborations s’accélèrent. Certaines contribuent à relever les grands défis contemporains et notamment la transition énergétique vers une économie moins émettrice de carbone. De plus, au cours des dix dernières années, la Tech n’a cessé de croître dans l’écosystème floridien grâce à une mobilisation sans précédent de tous les acteurs locaux en faveur de l’innovation. Comme dans les autres domaines, les entrepreneurs français trouvent leur place. Ainsi, depuis 2020, la communauté French Tech Miami multiplie les ponts entre la France et la Floride.

Les coopérations franco-américaines sont également très fructueuses dans les domaines culturels et éducatifs. Les artistes francophones qui viennent régulièrement en résidence, grâce à la Villa Albertine Miami, participent à l’enrichissement de ces échanges en travaillent avec nos partenaires culturels américains. La coopération institutionnelle est également promue par le service culturel du consulat général. Les Alliances françaises à travers la Floride et à Porto-Rico sont autant de vitrines de la culture française. Aussi, la présence de la France est importante lors des grands rendez-vous artistiques dont celui d’Art Basel où des centaines de galeristes et d’artistes français se rendent depuis 20 ans. En ce qui concerne l’enseignement en Français, a Floride compte six établissements homologués et quatre établissements publics américains accueillant des programmes bilingues et labellisés FrancEducation, pour un total d’environ 1 400 élèves. L’offre éducative en Français soutenue par le service culturel et l’augmentation du nombre d’élèves dans ces écoles témoignent d’une réelle attractivité.

En plus de l’augmentation du nombre de nouveaux résidents, la Floride accueille de plus en plus de touristes internationaux dont plus de 300 000 Français. Pour les personnes établies comme pour les visiteurs, le rôle du consulat est d’assurer un service public de proximité. Sa mission est notamment de tenir les Français informés pendant la période des ouragans qui s’étend du 1er juin au 30 novembre. Dans ce but, il est recommandé de s’abonner à @FranceinMiami sur Facebook, Linkedin et Twitter. Les Français de passage peuvent s’inscrire également sur Ariane, un service en ligne du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, et consulter les Conseils aux voyageurs du site france.diplomatie. Si le séjour est supérieur à 6 mois, il est conseillé de s’inscrire – en ligne – au registre des Français établis hors de France. Cette inscription facilite les démarches administratives notamment pour la délivrance des titres de voyage et d’identité.

Retrouvez-nous sur le site internet du consulat miami.consulfrance.org afin de nous contacter en cas de difficulté ainsi que pour obtenir des informations sur l’actualité de la communauté française et sur les relations franco-floridiennes.

Au nom de toute l’équipe du consulat, je vous souhaite un excellent séjour en Floride !

Consulat général de France 1395 Brickell Ave #1050, Miami, FL 33131 305-403-4150 www.consulfrance-miami.org Page Facebook du Consulat de France

– Cliquez ici pour lire Le Guide de la Floride