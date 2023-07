Floride : Il y a eu plus de touristes Canadiens à venir au 1er trimestre 2023 qu’en 2019 !

Voici les statistiques officielles de Visit-Florida (office de tourisme de Floride) pour le premier trimestre : il y a eu 1,44 million de Canadiens à venir en Floride entre janvier et mars 2023, c’est à dire autant qu’en 2020 (même s’il y avait eu la Covid à arriver en mars) et même plus qu’en 2019 puisqu’ils n’étaient « que » 1.37 million de Canadiens à être venus sous le soleil durant ces trois mois d’hiver. C’est donc une bonne nouvelle dans les relations touristiques entre les deux pays, d’autant que le taux de change n’est pas très favorable pour les Canadiens, et aussi bien les prix des locations que ceux de l’acquisition immobilière ont continué d’augmenter.

Déjà au dernier trimestre 2022, les Canadiens étaient déjà presqu’autant à être venus en Floride.

Bien entendu, les Canadiens sont toujours les touristes étrangers les plus nombreux.à venir en Floride.

En tout, la Floride a reçu 37,9 millions de touristes durant les trois premiers mois de l’année, c’est à dire beaucoup plus que l’an passé (33,7 millions).

Les Canadiens représentent 21% des acquisitions immobilières étrangères en Floride :

En attendant les nouveaux chiffres, durant l’année passée (août 2021 à juillet 2022) alors qu’il y avait toujours en début de cette saison-là des frontières fermées avec le Canada, les ressortissants de ce pays étaient toujours en tête de tous les acheteurs internationaux d’immobilier en Floride, représentant 21% du total étranger, pour un montant global de 1,7 milliards d’US$ rien que pour les Canadiens.

En 2020 les chiffres étaient de un peu plus de 3 milliards d’acquisitions pour les Canadians, puis ça a beaucoup baissé en 2021 (Covid) et ainsi remonté un peu à 1,7 milliards en 2022. Le coût de l’immobilier ayant augmenté, même si les volumes d’argent restent les mêmes, ça représente bien entendu un peu moins d’acheteurs.

Ceci dit, plus il y a de visiteurs étrangers et plus il y a d’achats. Ca devrait donc remonter.

