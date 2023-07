Les Français de la région de Palm Beach se donnent rendez-vous à Pistache le 14 juillet

Le restaurant Pistache French Bistro – qui fête son quinzième anniversaire !!! – aura un menu « Spécial Bastille Day » entre le 14 et le 16 juillet, avec coq au vin, bouillabaisse etc… (voir l’affiche).

Coordonnées du restaurant : www.pistachewpb.com – 561.833.5090

101 N Clematis St, West Palm Beach, FL 33401

Soirée du French Club le 14 juillet :

En parallèle de ces festivités, le French Club de la Treasure Coast appelle les Français de la région à se rassembler le 14 juillet à 18h à Pistache, et il y a déjà beaucoup d’inscrits ! Le French Club, animé par Isabelle et Myriam, existe depuis deux ans et est une organisation sympathique et appréciée, n’hésitez pas à les rejoindre !

Pour s’inscrire à cette soirée French Club il faut passer par le groupe Facebook du French Club :

www.facebook.com/groups/3238244576251445

Et il faut contacter Myriam ici dans le groupe : www.facebook.com/groups/3238244576251445/user/724872432

Le menu pour le groupe sera publié ultérieurement, mais voici celui que présente Pistache pour ces trois jours spéciaux :

