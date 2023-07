Pour vos toitures en Floride, contactez Commercial Roofing Industries !

Voici un service essentiel pour tout propriétaire ou copropriétaire : l’installation, la réparation et l’entretien de toitures! Et c’est encore plus vrai dans un État comme la Floride, soumis à des conditions climatiques extrêmes. Pour protéger votre investissement et votre propriété, autant traiter avec une entreprise spécialiste – enregistrée et licenciée spéfiquement pour l’activité de couvreur dans l’Etat de Floride – qui pourra vous expliquer sans ambiguïté à quoi vous devez faire face pour que votre toiture soit en bon état.

C’est le cas de Mike O’Brien qui, après une carrière à Paris, est revenu, il y a une dizaine d’années, vivre en Floride. Il a rejoint l’industrie de toiture dans laquelle son frère Kelly et Ed Murton ont une experience combinée de plus de 40 ans dans la moitié sud de la Floride (tout ce qui est au sud de Sarasota et Palm Beach) avec maintenant leur société basée à Fort Lauderdale dénommée Commercial Roofing Industries (CRI).

Exemple de travaux posés par les couvreurs de CRI sur un immeuble en sud Floride Exemple de toits posés par CRI sur un immeuble de condos en sud Floride Exemple de toits posés par CRI sur une maison en sud Floride

Cette Société intervient pour tous les types de bâtiments, que ce soit des maisons, des condos, des commerces, entrepots ou des industries, avec des toits plats, métalliques, tuiles, asphalte, synthétique, plaques, bardeaux etc… Quel que soit votre besoin, l’inspection, le rapport et l’estimation sont gratuits, alors n’hésitez pas à les contacter !

Pour ces travaux importants, l’expérience et l’ancienneté de la société comptent beaucoup, surtout en Floride où un grand nombre d’entreprises abusent des prix et/ou de la qualité. Pour Mike,“Si vous voulez avoir l’esprit tranquille, vous devez travailler avec une entreprise de toiture très expérimentée, dirigée par les propriétaires, pas trop petite, et qui a de vraies références qui peuvent être vérifiées”.

Exemple de travaux sur les toits par les couvreurs de CRI en sud Floride

Mike et CRI peuvent également effectuer les inspections nécessaires et cela est important car, il est préférable de ne rien laisser au hasard avec les compagnies d’assurance. « Nous avons beaucoup travaillé sur la côte ouest après l’ouragan Ian, et les assureurs nous disaient : ‘Votre toit était vieux, nous ne paierons donc pas tout.’ Ceux qui avaient auparavant effectué des inspections et des petites réparations pouvaient répondre aux assureurs, « notre toit était en parfait état, voici le rapport et l’entretien que nous avions réalisé« , si c’était le cas. C’est juste un exemple, nous n’avons pas un ouragan tous les jours, mais ici il y a aussi beaucoup d’orages, et le prix de la prime d’assurance peut vite monter si vous n’avez pas fait l’entretien et/ou les rénovations nécessaires.

Même sans un ouragan dévastateur en perspective, l’assurance joue un rôle important dans la couverture de tous les jours. Les compagnies d’assurance de biens augmentent considérablement les primes ou bien refusent d’assurer en fonction de l’état du toit. Sans une bonne planification, vous courez le risque de payer des primes plus élevées (voire de ne pas avoir d’assurance), en attendant la pose d’un nouveau toit, un processus qui peut prendre des mois.

Il faut donc faire attention à ne pas dépasser le délai, ce qui arrive parfois quand on est en copropriété et qu’il faut en plus consacrer du temps pour solliciter l’agrément des propriétaires, monter le financement, etc… “Beaucoup se retrouvent du jour au lendemain avec un stress insensé de ne pas connaître l’état réel de leur toiture et la situation des assurances concernant ces toits. Les propriétaires sont pris par surprise, alors qu’il n’y a vraiment pas besoin de l’être – cette information est facilement disponible sans frais”

Et, à part les tempêtes, y a-t-il d’autres problèmes récurrents en Floride ? « Comme partout ailleurs, mais avec en plus ici tout ce qui touche à la chaleur extrême, voire à l’humidité tropicale, comme les phénomènes de moisissures qu’il faut détecter à temps. La formation de flaques d’eau sur un toit plat est courante en Floride et devrait être éliminée pour prolonger la durée de vie du toit.»

Et comment savoir si le couvreur vous offre un bon rapport qualité-prix ? « Trouvez une entreprise de toiture en qui vous pouvez avoir confiance et décidez du type de toit dont vous avez besoin et que vous pouvez vous permettre d’acheter. Obtenez un devis, mais qui comprend vraiment toutes les spécifications exactes, car il existe de nombreux types de systèmes de toiture et de méthodes de pose. Ensuite, vous masquez les prix et demandez à d’autres entreprises de mettre leurs chiffres à la place, en utilisant strictement les mêmes spécifications qu’avec le couvreur de confiance. Vous pouvez alors tout comparer et prendre la meilleure décision prix/valeur !»

Vous pouvez voir sur leur site Web de multiples exemples de photos et de vidéos de lieux sur lesquels ils ont travaillé. Et donc, pour tout besoin sur votre toit, n’hésitez pas à faire appel à Mike et CRI !

CRI contact:

954 778 0563

Email: mike@commercialroofingindustries.com

www.commercialroofingindustries.com

www.facebook.com/commercialroofingindustries