Dernièrement, on entend souvent parler au sein de la communauté d’expatriés aux USA des trois lettres « NIW. »

Toute une mythologie s’est développée autour des ces trois lettres. Il y a ceux qui disent notamment qu’il s’agit d’une panacée pour les gens qui n’arrivent pas à obtenir un visa qui permet un séjour durable aux Etats-Unis, que ce soit un visa immigré ou non-immigré.

D’abord, pour déchiffrer cette énigme, sachez que ce sigle représentent les trois mots anglais de « National Interest Waiver ». En substance, il s’agit d’une dispense de l’obligation de « tester » le marché du travail concernant une offre d’emploi.

Ce genre de « test » désigne une « certification de travail » et vise à déterminer s’il n’y a pas un citoyen américain ou un résident permanent déjà sur place et qui est apte à satisfaire les besoins de l’employeur. Ce test est applicable dans le cas d’un visa d’immigré, ou la « carte verte » et certains visas non-immigrés comme la catégorie désignée H-1B d’employé temporaire.

Quelles sont les conditions de ce visa NIW, qui donne lieu à la carte verte? En principe, il peut être demandé par des professionnels ayant un titre d’études supérieures, ou bien des personnes ayant une « capacité exceptionnelle. » Le NIW permet la dispense de la certification de travail, voire la dispense d’offre d’emploi, pour les personnes qui satisfont la condition de favoriser l’intérêt national aux Etats-Unis. L’administration américaine a – entre autres – un intérêt particulier pour les personnes exerçant dans les domaines de la science et la technologie, tout comme l’ingénierie et les mathématiques.

En plus d’un diplôme d’études supérieures, il faut satisfaire trois facteurs: que le projet proposé soit doté d’un mérite substantiel et « d’importance nationale », que le candidat demandeur du NIW est la bonne personne pour faire avancer le projet proposé, et qu’il serait bénéfique pour les USA d’exempter les conditions tant de l’offre d’emploi que de la certification de travail.

Ainsi, le candidat demandeur de ces dispenses peut faire une demande de visa d’immigré sans aucune offre d’emploi.

