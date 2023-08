Messi et l’Inter Miami joueront la finale de la coupe des USA, au Hard Rock Stadium !

Incroyable ! Inter Miami est toujours dernier du classement de la MLS : il n’y a pas eu de matchs de championnat depuis l’arrivée de Lionel Messi dans l’équipe (avec ses collègues Sergio Busquets et Jordi Alba), mais l’Inter Miami a déjà gagné la coupe continentale (la League’s Cup) le 19 août (sur le terrain de son adversaire, Nashville SC), et quatre jours plus tard ils viennent de gagner le 23 août leur demi-finale de la coupe des USA (US Open Cup) sur le terrain de Cincinnati : l’exploit est immense. Auteur d’une passe décisive pendant le temps réglementaire, Messi n’a cette fois-ci marqué « que » son pénalty après les prolongations !

La finale opposera Inter Miami à l’équipe de Houston. Elle se déroulera le 27 septembre, et le président de l’INter, Jorge Mas, avait précisé qu’il souhaitait qu’elle se joue au Hard Rock Stadium. Ce serait historique pour Miami de jouer un match l’opposant à une équipe américaine dans un stade de 65000 places : la nouvelle équipe de l’Inter continue sa révolution, un mois après l’arrivée de son célèbre N°10 !

Le dernier pénalty de Miami ce soir :

