Rich Men North of Richmond : est-ce la chanson de l’année aux USA ?

Il est dans un bois avec sa guitare et trois chiens sont couchés pas loin de lui. Et c’est la première fois qu’il fait un enregistrement sonore (un peu) pro. Certes il a une belle voix, mais ce n’est pas la seule raison qui va propulser Oliver Anthony directement en tête du Bilboard Hot 100. C’est d’ailleurs la première fois de l’histoire qu’un inconnu passe directement à la première place. Deux semaines plus tard, il est toujours en tête des ventes, à 42 millions de vues sur Youtube, et commence à approcher du millions de followers sur Instagram…

Sa complainte country critique « les hommes riches au nord de Richmond », c’est à dire les politiciens de la région de Washington. Justement, la journaliste Martha Bowes MacCallum a choisi d’ouvrir le premier débat des Primaires du Parti Républicain en posant cette question : « Pourquoi cette chanson touche-t-elle autant les nerfs de ce pays en ce moment ? »

Les Républicains (et la plupart des Démocrates) ont fait comme s’il s’agissait d’une chanson contre Biden et les Démocrates. Mais Oliver Anthony s’en est défendu. « C’était drôle de voir ma chanson lors du débat présidentiel parce que, j’ai écrit cette chanson sur ces gens-là, alors qu’ils soient obligés de s’asseoir là et de l’écouter, ça me fait rire !”

Effectivement, il y a des problèmes aux Etats-Unis, notamment dans le sud, qui valaient bien une chanson ! Et sa « protest song » arrache un peu plus que celle historique (et magnifique) d’Elvis le soir de Noël 1968 ! Mais le mieux c’est de juger sur parole…

Rich Men North or Richmond :

« J’ai vendu mon âme, j’ai travaillé toute la journée / Des heures supplémentaires pour un salaire de connerie / Pour que je puisse m’asseoir ici et gâcher ma vie / Retourner à la maison et noyer mes ennuis.

Pré-refrain :

C’est vraiment dommage ce à quoi le monde est arrivé / Pour des gens comme moi et des gens comme vous / J’aimerais pouvoir me réveiller et que ce ne soit pas vrai / Mais c’est le cas, oh, c’est le cas.

Refrain:

Vivre dans le nouveau monde / Avec une vieille âme / Ces hommes riches au nord de Richmond / Le Seigneur sait qu’ils veulent tous juste avoir le contrôle total / « Je veux savoir ce que tu penses, je veux savoir ce que tu fais » / Et ils ne pensent pas que tu sais, mais je sais que c’est le cas / Parce que ton dollar n’est pas de la merde et qu’il est taxé à l’infini / À cause des hommes riches au nord de Richmond.

J’aimerais que les politiciens s’occupent des mineurs de fond / Et pas seulement des mineurs sur une île quelque part / Seigneur, nous avons des gens dans la rue, nous n’avons rien à manger / Et l’assistance sociale pour les personnes obèses.

Eh bien, mon Dieu, si tu mesure 5 pieds 3 pouces et que tu pèses 300 livres / Les impôts ne devraient pas payer pour tes sacs de fudge rounds (biscuits) / Les jeunes hommes se mettent six pieds sous terre / Parce que tout ce foutu pays, ce qu’il fait, c’est continuer à les enfoncer.

J’ai vendu mon âme, je travaille toute la journée / Des heures supplémentaires pour un salaire de connerie.

