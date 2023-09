Le chanteur Jimmy Buffet est mort, l’homme qui a fait de « l’esprit Key West » un empire financier

Il était une fois, une île au bout de l’Amérique, appréciée par les hippies, les gays et les écrivains. Il a chanté la vie dans les îles, depuis sa célèbre hymne, Margaritaville, en passant par le Cheeseburger in Paradise qu’il avait écrit à Cabbage Key : Jimmy Buffet nous a quitté à l’âge de 76 ans.

James Buffet avait grandi à Mobile Alabama, et avait connu le succès en enregistrant à Nashville depuis les début des années 1970. C’est le moment où, également, il a le coup de foudre pour la plus célèbre des îles de Floride. Quasiment jusqu’à sa mort, et depuis sa chanson Margaritaville (1977), des foules importantes venaient célébrer avec lui ce style « îlien » durant ses concerts, pour entendre évoquer les belles plages et les pirates.

Et, sous son influence, l’île de Key West a immensément gagné en popularité touristique… pour le meilleur et pour le pire ! Buffet poussa ce capital culturel dans la création de la chaîne de resorts portant le nom de sa chanson, ouvrant des « resorts » un peu partout sur ce thème des îles caribéennes. Margatritville, c’est le « Paradise » à l’intérieur, mais parfois de gros bunkers en béton vus de l’extérieur, ne faisant pas forcément gagner les lieux en harmonie. Enfin, en tout cas ça a fait de lui un milliardaire, et puis, c’est l’intention qui compte : Jimmy Buffet a vraiment réussi une belle célébration de la partie la plus ensoleillée de l’Amérique. Chapeau bas pour l’artiste !

