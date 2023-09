Halloween à Miami et en Floride : voici le programme 2023 !

Aux Etats-Unis, Halloween commence dès le 1er septembre… Les rayons des magasins se garnissent de produits en tout genre et les familles débutent leurs achats car il ne faut surtout pas rater l’événement ! En Floride, pays de la fête s’il en est, Halloween a toujours une touche particulière et de nombreux évènements sont proposés, et ils ne sont pas QUE pour les enfants !

Les plus grandes et plus excentriques fêtes d’Halloween sont la géante Fantasy Fest (cliquez pour lire) de Key West, la sulfureuse Wicked Manors de Fort Lauderdale (cliquez pour lire) , et le Halloween sur Lincoln Road à Miami Beach. Mais les autres villes ne sont pas en reste et proposent une multitude d’évènements. Sans oublier le grand spectacle dans les parcs d’attractions d’Orlando. Voici quelques idées repérées par Le Courrier des Amériques. Mais pour connaître les programmes complets des villes, n‘hésitez pas à consulter les sites des offices du tourisme.

BROWARD COUNTY

– Du 7 au 29 octobre – Davie

« Harvest Festival Theme Weekends at Flamingo Gardens » : festival pour célébrer la saison de l’automne qui se déroule sur 4 week-ends. Flamingo Gardens, 3750 South Flamingo Road, Davie. De 9h30 à 16h. www.flamingogardens.org/events-calendar/harvest-festival-weekends/

– 31 octobre – Fort Lauderdale

Halloween à Rio Vista : il n’y a rien de particulier d’organisé, mais la soirée du 31 dans le plus beau quartier de Fort Lauderdale qu’est Rio Vista est vraiment un must see l’occasion également de voir le quartier au coucher du soleil : ma-gi-que !

Ce diaporama nécessite JavaScript.

– 31 octobre – Wilton Manors

Wicked Manors est la plus déjantée des fêtes de Halloween dans la région de Miami. Il se déroule entre 18h et 23h dans la ville (très gay) de Wilton Manors (mais ce n’est pas QUE gay) www.wickedmanors.org.

VOIR NOTRE ARTICLE SUR WICKED MANORS

Ce diaporama nécessite JavaScript.

PALM BEACH COUNTY

– 28 et 29 octobre – Boynton Beach

« Boynton Beach Haunted Pirate Fest and Mermaid Splash » : des pirates et des sirènes dans la ville, avec animations et divertissements dans les rues, normalement le dernier weekend d’octobre (mais vérifiez). East Ocean Avenue et Federal Hwy, à Downtown Boynton Beach. www.bbpiratefest.com

– Fin octobre – West Palm Beach

« Moon Fest West Palm Beach » : généralement une « Halloween Block Party » porte ce nom et se déroule dans les rues de Palm Beach. Entre les n°100 à 500 sur Clematis Street, West Palm Beach, de 20h à minuit. Vérifiez toutefois.

– Fright Nights

Du 5 au 28 octobre : plusieurs maisons hantées, au :

South Florida Fairgrounds, 9067 Southern Blvd, West Palm Beach, FL 33411

www.myfrightnights.com

MIAMI-DADE

Maisons hantées :

– Horrorland Miami

Du 22 sept au 31 oct, avec 5 maisons hantées. Ça se passe à :

Jungle Island : 1111 Parrot Jungle Trail, Miami, FL 33132.

www.thehorrorland.com

– Paranoia Horror Maze

Ouvert tous les jours de l’année, dans le quartier de Wynwood !

2602 NW 5TH Ave 33127 Miami.

www.paranoiamiami.com

– Miami House of Horror Haunted Carnival

Du 28 septembre au 31 octobre

Quatre attractions hantées, au Miami International Mall

1625 NW 107th Ave, Doral, FL. 33172.

www.houseofhorrorcarnival.com

Fêtes :

– Dimanche 8 octobre – Miami

« Not so scary family holloween bash » : multiples animations Halloween à travers les galeries du musée. Miami Children’s Museum, 980 Macarthur Causeway, Miami. De 13h à 17h.Tél. : (305) 373 543. www.miamichildrensmuseum.org

– 14 octobre – Pinecrest

Howl-O-Ween : jardin hanté par des créatures effrayantes : vos pets (animaux domestiques) ont leur Halloween bien à eux dans les beaux jardins de… Pinecrest Gardens, 11000 Red Road, Pincrest (Miami). De 11 à 16h.

www.pinecrestgardens.org/Arts-Events/Festivals-Special-Events/Howl-O-Ween

– 28 et 29 octobre – Miami

Zoo Boo : Trick or treat… mais au Zoo de Miami !

12400 SW 152nd St. Miami, FL 33177 www.zoomiami.org/upcoming-events/event/zoo-boo-2023

– Le 31 octobre – Miami Beach

« Halloween on Lincoln Road » : le fameux défilé d’Halloween sur Lincoln Road, la rue piétonne de Miami Beach. De 17h à 2h du matin.

PHOTOS DE HALLOWEEN A MIAMI BEACH :

Halloween à Miami Beach (crédit photo : Stu (CC BY-NC-ND 2.0)) Ambiance au bal masqué d’Halloween et concert de Joris Delacroix au National Hotel de Miami Beach Halloween à Miami Beach (crédit photo : Stu (CC BY-NC-ND 2.0)) Ambiance au bal masqué d’Halloween et concert de Joris Delacroix au National Hotel de Miami Beach Halloween à Miami Beach (crédit photo : Stu (CC BY-NC-ND 2.0)) Ambiance au bal masqué d’Halloween et concert de Joris Delacroix au National Hotel de Miami Beach Ambiance au bal masqué d’Halloween et concert de Joris Delacroix au National Hotel de Miami Beach Halloween à Miami Beach (crédit photo : Stu (CC BY-NC-ND 2.0))

ORLANDO

Halloween c’est aussi l’occasion d’aller dans les parcs d’attractions à Orlando car Disney et Universal ne plaisantent pas avec Halloween !

– Du 13 au 15 octobre – Orlando

« Freak Show Film Festival » : festival de films d’horreur avec de nombreux films issus du cinéma indépendant. Prix « Freak Show » remis lors du festival. Epic Theaters, 5901 Hazeltine National Dr, Orlando, FL 32822 – Tél. : (407) 894 0599. www.freakshowfilmfest.com

– Disney World :

La fameuse « Mickey’s Not So Scary Halloween Party ». Du 11 août (!!!!) au 1er novembre, avec toutes les animations de Halloween. www.disneyworld.disney.go.com/events-tours/magic-kingdom/mickeys-not-so-scary-halloween-party/

– Universal :

« Halloween Horror Nights » : les rues du parc d’attractions Universal sont peuplées de monstres en tout genre, 10 maisons hantées à explorer, 5 « zones sinistres épouvantables » et plusieurs shows à voir… pour célébrer dignement Halloween ! C’est du 1er septembre au 4 novembre. www.orlando.halloweenhorrornights.com/

Sinon, c’est peut-être aussi l’occasion d’aller rendre visite à Harry Potter qui habite dans les mêmes lieux !

A retenir : des coupons Burger King ou Coca Cola etc… peuvent vous permettre de diviser le prix de moitié (car pour Universal c’est pas donné).

Nos autres articles :

– Fantasy Fest de Key West : le carnaval le plus excentrique de Floride

– La sulfureuse fête de Wicked Manors

– Tout notre agenda des sorties et loisirs

– Visiter « Disney World » à Orlando en Floride

– Universal Orlando : tout savoir pour visiter les parcs d’attractions

Guide complet de la Floride :

– Notre Guide complet et gratuit de la Floride