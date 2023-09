Les sorties cinéma du mois d’octobre 2023 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en octobre 2023.

Vous pouvez retrouver tous nos derniers articles sur le ciné/TV aux Etats-Unis en cliquant ici.

Le 1er octobre :

The Idiots

Un voyage historique alternatif en Grande-Bretagne.

Un film de Nick Peterson avec Old-Nick, James Hogan, Alex Altman.

Le 6 octobre :

Foe

Hen et Junior cultivent une terre isolée qui appartient à la famille de Junior depuis des générations, mais leur vie tranquille est bouleversée lorsqu’un étranger non invité se présente à leur porte avec une proposition surprenante.

Un film de Garth Davis avec Saoirse Ronan, Paul Mescal, Aaron Pierre.

Le 6 octobre :

The Marsh King’s Daughter

Une femme cherche à se venger de l’homme qui a enlevé sa mère.

Un film de Neil Burger avec Ben Mendelsohn, Daisy Ridley, Garrett Hedlund.

Le 6 octobre :

Dumb Money

Dumb Money est l’ultime histoire de David contre Goliath, basée sur la folle histoire vraie de gens ordinaires qui ont retourné le scénario de Wall Street et se sont enrichis en transformant GameStop (oui, le magasin de jeux vidéo du centre commercial) en l’entreprise la plus prospère du monde.

Un film de Craig Gillespie avec America Ferrera, Shailene Woodley, Seth Rogen.

Le 6 octobre :

Freelance

Un ancien opérateur des forces spéciales accepte d’assurer la sécurité d’une journaliste qui interviewe un dictateur. Mais un coup d’État militaire éclate en plein milieu de l’interview, et ils sont contraints de s’enfuir dans la jungle où ils doivent survivre.

Un film de Pierre Morel avec John Cena, Alison Brie, Alice Eve.

Le 6 octobre :

Cat Person

Lorsque Margot, une étudiante de deuxième année, se rend à un rendez-vous avec Robert, un homme plus âgé qu’elle, elle s’aperçoit que ce dernier n’est pas à la hauteur du Robert avec lequel elle a flirté par le biais de textos. Une exploration acérée des horreurs de la drague.

Un film de Susanna Fogel avec Emilia Jones, Nicholas Braun, Geraldine Viswanathan.

Le 6 octobre :

Johnny Z

Johnny Z est un film d’action et d’horreur qui raconte l’histoire d’un homme mi-humain, mi-zombie nommé Johnny qui, sous la direction d’un maître en arts martiaux, cherche à se venger de l’entreprise maléfique qui l’a créé.

Un film de Jonathan Straiton avec Michael Merchant, Felix Cortes, Jason Delgado.

Le 6 octobre :

Joan Baez I Am A Noise

À la fin d’une carrière de 60 ans, la légendaire chanteuse et activiste Joan Baez jette un regard honnête sur le passé et un regard profond sur l’intérieur, alors qu’elle tente de donner un sens à sa longue vie, qui a marqué l’histoire, et aux luttes personnelles qu’elle a gardées secrètes.

Un film de Miri Navasky, Maeve O’Boyle, Karen O’Connor avec Joan Baez, Joan Sr., Bill Clinton.

Le 12 octobre :

Max & Me

Un vieil homme grincheux sert de mentor à un adolescent rebelle et en mal d’amour en lui racontant l’histoire du prêtre polonais Maxamillian Kolbe. La foi et la compassion de Kolbe l’ont conduit à sacrifier sa vie pour les autres dans le camp de concentration nazi d’Auschwitz.

Un film de Donovan Cook avec Ashley Greene, Hector Elizondo, David Henrie.

Le 13 octobre :

Ordinary Angels

Inspiré de l’incroyable histoire vraie d’une coiffeuse qui, à elle seule, mobilise toute une communauté pour aider un père veuf à sauver la vie de sa petite fille gravement malade.

Un film de Jon Gunn avec Alan Ritchson, Hilary Swank, Amy Acker.

Le 13 octobre :

Divinity

L’histoire de deux frères mystérieux qui enlèvent un magnat à la recherche de l’immortalité. Pendant ce temps, une femme séduisante les aide à se découvrir.

Un film d’Eddie Alcazar avec Bella Thorne, Stephen Dorff, Scott Bakula.

Le 13 octobre :

The Eras Tour: Concert Film

Découvrez l’époustouflant concert du Eras Tour, interprété par la seule et unique Taylor Swift !

Un film de Sam Wrench avec Taylor Swift, Amanda Balen, Taylor Banks.

Le 13 octobre :

Inspector Sun and the Curse of the Black Widow

L’inspecteur Sun monte à bord d’un avion apparemment normal pour prendre des vacances bien méritées, mais lorsqu’un millionnaire énigmatique est menacé de mort, Sun se retrouve de nouveau sur l’affaire. Pris au piège dans un réseau de mensonges, Sun doit trouver le coupable avant qu’il ne soit trop tard.

Un film de Julio Soto Gurpide avec Jesús Barreda, Andrea Villaverde, Catherina Martínez.

Le 20 octobre :

Killers of the Flower Moon

Dans les années 1920, des membres de la tribu Osage aux États-Unis sont assassinés dans des circonstances mystérieuses, ce qui déclenche une vaste enquête du FBI à laquelle participe J. Edgar Hoover.

Un film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone.

Le 20 octobre :

Radical

Basé sur une histoire vraie, ce film suit un enseignant dans une ville frontalière mexicaine où règnent la négligence, la corruption et la violence, alors qu’il essaie une nouvelle méthode radicale pour libérer la curiosité, le potentiel – et peut-être même le génie – de ses élèves.

Un film de Christopher Zalla avec Eugenio Derbez, Daniel Haddad, Jennifer Trejo.

Le 29 octobre :

Miracle in East Texas

Deux escrocs tentent de convaincre un groupe de veuves d’investir dans des puits de pétrole sans valeur en pleine crise économique.

Un film de Kevin Sorbo avec John Ratzenberger, Kevin Sorbo, Louis Gossett Jr.

Le 31 octobre :

The Canterville Ghost

Une famille américaine emménage à Canterville Chase, un majestueux manoir de campagne hanté par le fantôme de Sir Simon De Canterville depuis 300 ans.

Un film de Kim Burdon et Robert Chandler avec Freddie Highmore, Hugh Laurie, Toby Jones.

PUBLICITE