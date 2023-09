Les nouvelles séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ et AMC , aux Etats-Unis en Octobre 2023

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois d’Octobre 2023 aux Etats-Unis.

DISNEY+

Le 4 octobre :

Haunted Mansion

Inspiré par l’attraction célèbre de leurs parcs à thèmes, « Haunted Mansion » de Walt Disney Pictures raconte l’histoire d’une femme et de son fils qui font appel à une équipe hétéroclite de soi-disant « experts spirituels » pour les aider à débarrasser leur maison des squatteurs surnaturels.

APPLE TV+

Killers of the Flower Moon

Ca fait plusieurs fois qu’on annonce la sortie de ce film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro mais on dirait que cette fois c’est la bonne ! Il raconte l’histoire d’une série de meurtres de riches Amérindiens Osage dans l’Oklahoma dans les années 1920 après la découverte de pétrole sur leurs terres. Selon Deadline, Paramount distribuera le film en salles, alors qu’il s’agira d’une exclusivité Apple TV+ en streaming.

Le 13 octobre :

Lessons in Chemistry (saison 1)

Série dramatique basée sur le prochain roman de Bonnie Garmus. Se déroulant dans les années 1950, l’histoire suit une femme qui rêve de devenir scientifique dans un monde qui exige que les femmes restent au foyer.

Le 20 octobre :

The Pigeon Tunnel

L’histoire de l’ancien espion britannique David Cornwell, qui a écrit sous le pseudonyme de John le Carré. Il est l’auteur de romans d’espionnage célèbres comme The Spy Who Came in from the Cold, Tinker Tailor Soldier Spy, The Night Manager et The Constant Gardener.

Le 27 octobre :

Fingernails

Anna et Ryan ont trouvé le véritable amour. Cela a été prouvé par une nouvelle technologie controversée. Il n’y a qu’un seul problème : Anna n’en est toujours pas certaine. Puis elle prend un poste dans un institut de « test d’amour » et elle rencontre alors Amir.

AMAZON PRIME

Le 6 octobre :

Totally Killer (film)

35 ans après le meurtre choquant de trois adolescents, le tristement célèbre « Sweet Sixteen Killer » revient le soir d’Halloween pour faire une quatrième victime. Jamie (Kiernan Shipka), 17 ans, ignore l’avertissement surprotecteur de sa mère (Julie Bowen) et se retrouve face à face avec le maniaque masqué et en fuite pour sauver sa vie, voyageant accidentellement dans le temps jusqu’en 1987, l’année des premiers meurtres.

Le 10 octobre:

Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe (film)

Ce film raconte les origines et l’histoire de l’émission canadienne pour enfants Mr. Dressup, qui a bâti un héritage de gentillesse, de patience, d’inclusivité et de créativité en 4 000 épisodes répartis sur 29 ans sur CBC.

Le 11 octobre :

Awareness (film)

Ian, un adolescent rebelle vivant en marge de la société, peut manipuler les esprits grâce à sa capacité à générer des illusions visuelles. Il utilise ce pouvoir pour survivre – en organisant de petites escroqueries indiscrètes. Lorsqu’un de ses ennemis devient dangereux, ses capacités deviennent publiquement incontrôlables et Ian devient la cible de deux organisations rivales, chacune cherchant à exploiter ses pouvoirs.

Le 13 octobre :

Everybody Loves Diamonds (saison 1)

Une série italienne de braquages ​​avec une touche comique inspirée du « Antwerp Diamond Heist » de 2003, surnommé « le plus grand vol de diamants au monde » par les médias. La série en huit parties suivra une équipe de petits voleurs italiens, dirigée par Leonardo Notarbartolo (Kim Rossi Stuart), qui parvient à tromper la sécurité de haut niveau avec un plan génial, et à voler des millions de dollars de pierres précieuses !

Le 13 octobre :

The Burial

Film inspiré par des événements réels : lorsqu’une poignée de main tourne mal, le propriétaire d’une maison funéraire, Jeremiah O’Keefe (Tommy Lee Jones) fait appel à l’avocat charismatique et bavard Willie E. Gary (Jamie Foxx) afin de sauver son entreprise familiale. Les esprits s’échauffent et les rires s’ensuivent alors que le couple improbable se lie tout en exposant la corruption des entreprises et l’injustice raciale dans cette histoire inspirante !

Le 20 octobre :

Upload (saison 3)

Upload est une très appréciée série comique de science-fiction de l’écrivain Greg Daniels, qui se déroule dans un avenir technologiquement avancé où les téléphones holographiques, les véhicules autonomes, l’assistance IA, la nourriture 3D et les imprimantes sont la norme. Et oubliez la mort : à la place, vous serez « téléversé » dans une vie en réalité virtuelle et profiterez de tout le confort d’un complexe de classe mondiale ! À condition d’en avoir les moyens !

Le 24 octobre :

Hot Potato: The Story of the Wiggles

C’est l’histoire improbable des Wiggles, quatre amis qui enregistrent un album unique de musique pour enfants au début des années 1990 et changent à jamais l’industrie musicale mondiale !

NETFLIX ORIGINALS

Le 5 octobre :

Lupin (saison 3)

Dans cette troisième saison, le gentleman cambrioleur est entré dans la clandestinité, tentant de se glisser dans l’obscurité. Cependant, cela s’avère être une tâche impossible ; il est l’homme le plus recherché de France mais deviendra-t-il bientôt un fugitif connu dans le monde entier ?

Le 6 octobre :

Reptile

« Après le meurtre brutal d’un jeune agent immobilier, un détective endurci tente de découvrir la vérité dans une affaire où rien n’est comme il semble et, ce faisant, démantèle les illusions de sa propre vie. » Benicio Del Toro joue aux côtés de Justin Timberlake, Eric Bogosian, Alicia Silverstone…

Le 12 octobre :

The Fall of the House of Usher (mini-série)

Ce projet de Mike Flanagan pour Netflix, est peut-être l’œuvre la plus attendue de toutes et est basée sur les œuvres d’Edgar Allan Poe. « Les frères et sœurs impitoyables, Roderick et Madeline Usher, ont fait de Fortunato Pharmaceuticals un empire de richesse, de privilèges et de pouvoir. Mais les secrets du passé sont révélés lorsque les héritiers de la dynastie Usher commencent à mourir aux mains d’une mystérieuse femme. »

Le 13 octobre :

Fair Play (film)

Décrit comme un thriller érotique, ce film a été écrit et réalisé par Chloé Domont avec Phoebe Dynevor et Alden Ehrenreich en vedette. Il raconte l’histoire d’un jeune couple poussé au bord du gouffre alors qu’il opère dans le monde très spécial des « hedge funds », les fonds spéculatif.

Le 17 octobre :

The Devil on Trial

Du réalisateur Christopher Holt, ce nouveau documentaire policier revient sur un procès bien connu, celui qui fut la seule occasion où la « possession démoniaque » a été officiellement utilisée comme moyen de défense dans un procès pour meurtre aux États-Unis. Comprenant des témoignages de première main sur des allégations de possession diabolique et de meurtres choquants, cette histoire extraordinaire oblige à réfléchir sur notre peur de l’inconnu.

Le 19 octobre :

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

Avec le créateur visionnaire Adi Shankar, Netflix et Ubisoft s’associent pour cette série animée qui parle d’un super-soldat appelé Dolph Laserhawk qui vient d’être trahi par l’amour de sa vie et enfermé dans la prison de haute sécurité d’Eden, Supermaxx.

Le 20 octobre :

Elite (saison 7)

L’une des émissions les plus anciennes de Netflix est de retour en octobre, et la bonne nouvelle est que la fête va se poursuivre avec une huitième saison qui est en préparation !

Le 27 octobre :

Pain Hustlers

David Yates sera plus connu des cinéphiles en tant que réalisateur de la plupart des films Harry Potter et Fantastic Beasts. Pain Hustlers sera le premier projet de Yates pour Netflix et avec un casting exceptionnel mettant en vedette Chris Evans et Emily Blunt. « Après avoir perdu son travail, une ouvrière qui a du mal à élever sa fille accepte un emploi dans une start-up pharmaceutique en faillite, pour ensuite se retrouver impliquée dans un dangereux stratagème de racket. »

