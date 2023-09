Décès de Botero : un artiste apprécié à Miami

S’il est bien une ville qui est fan de l’artiste colombien Fernando Botero, c’est bien Miami. Malheureusement Botero est décédé le 15 septembre à l’âge de 91 ans. On peut voir un certain nombre de ses œuvres au Nader Museum, dans le quartier de Wynwood, qui est gratuit, et comprend aussi une partie (payante) en immersion.

62 NE 27 Street, Miami, FL 33137, USA

www.namla.us

Quelques œuvres de Botero à la Nader Gallery & Museum :

Gary Nader Fine Art Gallery & Museum / Miami Wynwood

