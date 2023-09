Le cocktail d’ouverture de saison de la Chambre de Commerce Canada-Floride se déroulera à Palm Beach

Venez rencontrer des chefs d’entreprises, les responsables de la Chambre de Commerce Canada-Floride et la consule générale du Canada, Sylvia Cesaratto, lors du cocktail de lancement de la saison. Ces réunions sont toujours des occasions sympathiques de faire du réseautage et de s’impliquer dans le milieu économique Floridien et Canadien !

Le cocktail se déroulera le 4 octobre à 17h30 au centre financier de CIBC Bank :

340 Royal Palm Way #200 Palm Beach, FL

Capacité limitée, il faut s’inscrire ici

www.canadafloridachamber.com/

Quelques photos de cocktails s’étant déroulés les années précédentes :

: Michael Côté (pdt de Natbank), avec à sa droite Elaine Brouca (consule du Canada en charge des affaires économiques). 