« Des centaines d’événements prévus pour le bicentenaire de Lafayette aux Etats-Unis »

On commence a déjà voir un peu partout sur les réseaux sociaux un comédien habillé en Lafayette. Et c’est loin d’être fini ! L’association Lafayette 200 va commémorer de manière gigantesque l’anniversaire du dernier voyage du marquis de Lafayette aux Etats-Unis en 1824-1825 ; un incroyable périple à travers l’est américain qui avait alors marqué le pays, puisque Lafayette était à ce moment-là le dernier général en vie de l’armée de Washington, et le héros de l’indépendance célébré par tout le pays.

Voir aussi :

– Notre article décrivant le voyage de Lafayette en 1824-1825

Ce bicentenaire est un événement majeur pour l’amitié franco-américaine, pour la mémoire, l’histoire, mais aussi pour l’esprit de liberté porté par un géant : « le héros des deux mondes ». Rencontre avec Chuck Schwam, qui est le CEO de ce comité du bicentenaire !

– LE COURRIER DES AMERIQUES : Qui organise Lafayette 200 ?

– Chuck SCHWAM : Nous sommes une émanation de The American Friends of Lafayette, créé en 1932, qui compte 700 membres dans le pays et est très actif aux Etats-Unis et de par le monde. Par exemple nous prenons part au changement de drapeau chaque année sur la tombe de Lafayette au cimetière de Picpus à Paris, nous sommes chaque 19 octobre à Yorktown etc…

– LE C.D.A : Qu’avez-vous, pour le moment, prévu afin de célébrer 2024 et 2025 ?

– C.S : Durant 13 mois nous allons suivre exactement jour après jour ce qui s’est passé durant le voyage de Lafayette. Il est resté 400 jours et nous comptons organiser des centaines d’événements durant cette période anniversaire. Le 16 août 2024, nous souhaitons organiser un survol, on aura une arrivée en bateau de Lafayette à Battery Park, au bout de Manhattan, puis une remontée en calèche sur Broadway, jusqu’à l’hôtel de ville, avec des personnalités, le maire de New-York, l’ambassadeur de France…

Nous irons dans 24 ou 26 Etats, partout où est passé Lafayette, à la Maison-Blanche, mais aussi dans le sud : Savannah, Charleston, La Nouvelle Orléans, Natchez y compris les petites villes. Vous savez, pour certaines de ces villes le passage de Lafayette est toujours aujourd’hui le plus grand événement qu’elles aient jamais connues. On utilisera les chevaux, les calèches, les bateaux, on ira sur les lieux du naufrage dans le Kentucky mais je ne suis pas certain qu’on va recréer ça (rires) !

– LE C.D.A : Est-ce que la reproduction du navire de Lafayette, l’Hermione, sera de la fête ?

– C.S : Elle est actuellement en réparation en France, mais oui nous espérons qu’elle sera à New-York pour la fête du 4 juillet 2025.

– LE C.D.A : Est-il possible pour les Français et les autres de vous aider ?

– C.S : Oui bien sûr, il suffit de nous contacter. Il y a déjà des associations qui nous aident à éduquer le public à propos de Lafayette, et aussi des sociétés historiques. Nous avons 40 comités qui travaillent pour Lafayette 200.

– LE C.D.A : Pour vous quel a été le point le plus important de ce voyage en 1824-25 ?

– C.S : Ce qui aujourd’hui marque l’attention de beaucoup de monde c’est vraiment le fait que Lafayette était en faveur des droits de l’homme, qu’il était abolitionniste, féministe. Embrasser un homme noir publiquement comme il l’a fait à Yorktown avec James Amistead, à l’époque ça ne se faisait pas.

Autre fait marquant, c’est que les Américains l’ont emmené partout où il y avait des nouveautés technologiques, pour lui montrer par exemple tel pont qui est plus grand que ceux d’Europe, les chutes du Niagara etc… il y avait un esprit un peu « show off » (démonstratif) !

Contact : americanfriendsoflafayette@gmail.com

www.lafayette200.org

