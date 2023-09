Jade Fiducial : 20 ans d’accompagnement comptable et fiscal des francophones aux USA

Rencontre avec Olivier Sureau, qui a fondé Jade en 2003 avec Emmanuel Jaegle et Montaine Farbos, une société d’expertise comptable qui accompagne des Français, des francophones et leurs entreprises, aux Etats-Unis. Olivier est aussi connu pour être le trésorier bénévole de plusieurs associations françaises, notamment en Floride.

– LE COURRIER DES AMERIQUES : Pouvez-vous nous raconter comment se sont passés les débuts de Jade Fiducial aux Etats-Unis ?

– Olivier SUREAU : Nous étions trois jeunes experts-comptables employés depuis quelques années à New-York (1). Emmanuel venait d’Alsace, Montaine de Normandie et moi de la région parisienne. Nous avons alors décidé de nous installer en Floride, car il n’y avait pas d’équivalent à ce que nous souhaitions faire. Le jour du départ, nous avons pris un camion de déménagement U-Haul et avons roulé vers le sud. Dès le lendemain, nous sommes allés dans une réunion de chambre de commerce à Miami. Certains français nous ont dit que c’était vraiment une très mauvaise idée d’ouvrir un cabinet d’expertise comptable : « Vous êtes complètement fous, à Miami des Cubains font ça pour 20$ ! » Je crois en fait qu’on est arrivé au bon endroit au bon moment. Et puis finalement Emmanuel a ouvert New-York et moi je suis resté à Miami.

– LE C.D.A : C’était le rêve américain ?!

– O.S : Oui, et à l’âge qu’on avait, jamais on n’aurait pu faire ça en France. Ici on nous a jugé à la performance, pas sur notre âge !

– LE C.D.A : Vous parlez du « bon endroit au bon moment », car vingt ans avant, ç’aurait été plus difficile de s’installer n’est-ce pas ?

– O.S : Oui, Miami était considérée comme une destination de vacances, pas de business, et puis il y avait alors beaucoup moins de création d’entreprises aux USA par des étrangers. Les porteurs de projets devaient venir quatre ou cinq fois étudier le marché américain avant de s’installer, alors que depuis, avec internet, tout a été facilité, aussi bien la diffusion de l’information que les réunions en ligne avec les partenaires.

– LE C.D.A : La vie des entreprises est-elle aussi plus facile qu’avant aux USA ?

– O.S : Globalement oui, mais le suivi des réglementations est beaucoup plus important aujourd’hui qu’il y a 20 ans. Il ne faut pas se louper, par exemple dans tes déclarations fiscales, car l’administration a accès à tout. Il faut être dans les règles dès le départ ! Je conseille toujours d’embaucher des Américains – qui connaissent un peu le marché – et de ne pas venir avec des entreprises exclusivement constituées d’étrangers. Mais sinon comme vous le savez on a toujours de belles entreprises qui s’installent ici aux USA !

– LE C.D.A : La plus emblématique est ?

– O.S : Il y en a trop !!! Notamment de belles entreprises dans les nouvelles technologies. Je peux par exemple vous citer l’inventeur du « Cronut », symbole s’il en est : un Français que nous avions accompagné et qui avait lancé à Brooklyn un croissant en forme de donut. Il y avait des queues immenses devant sa boulangerie avec des stars qui attendaient de s’en procurer un !

– LE C.D.A : Si Miami n’existait pas vous vous installeriez où ?

– O.S : New-York est toujours incontournable, mais San Francisco est un peu moins demandée ces dernières années. Moi j’aime beaucoup Atlanta, une ville industrielle taillée dans la forêt, avec une belle communauté française : je la conseille ! Le Texas a aussi beaucoup la cote depuis quelques temps. Les grandes villes y sont beaucoup plus cosmopolites que ce que pensent les gens. Austin est aussi une belle ville qui monte, même si elle devient un peu chère en raison d’une forte demande.

A Chicago ils sont très forts au niveau logistique. Hormis le froid durant l’hiver, ils ont une bonne qualité de vie, et c’est idéal pour s’implanter, par exemple pour les trentenaires qui adorent cette ville. Chicago est moins chère que les grandes mégalopoles des côtes ouest et est.

– LE C.D.A : Vous avez déjà douze bureaux aux USA… quel est l’avenir de Jade Fiducial ?

– O.S : Depuis que Jade est rentré dans le groupe FIDUCIAL en 2015, nous avons la chance d’avoir un support pour notre développement à l’international. Nous allons renforcer les bureaux existants et probablement ouvrir dans quelques temps Montréal, Londres, la Suisse et nous aimerions aussi nous développer en Asie !

– LE C.D.A : Et le rêve américain, existe-t-il toujours ?

– O.S : S’installer ici c’est toujours le rêve de bien des entrepreneurs étrangers. Depuis 2003 j’ai souvent entendu parler de « la fin de l’empire américain », mais de mon côté ce que j’ai pu voir c’est qu’à chaque crise ils ont su se réinventer : crise des subprimes, crise de la covid etc… aux USA la remise en question économique est toujours efficace et la réponse est rapide. Bien sûr il y a des aspects négatifs, mais pour ma part je vois beaucoup plus de positif que de négatif !

www.jade-fiducial.com

