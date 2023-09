« Only in Dade » : un réseau social hilarant sur les petites particularités de Miami !

A peu près tout le monde a entendu parler des hashtags #FloridaMan et #FloridaWoman. Ils avaient été inventés car bien souvent, d’un bout à l’autre des Etats-Unis quand une nouvelle télévisée ou écrite commence par ces deux mots, vous pouvez être certain que la suite va être originale ! L’an dernier par exemple on a eu un FloridaMan arrêté pour avoir lancé un hot dog sur un policier, un autre qui s’est rendu à une base de la Space Force dans un pick up volé, afin de prévenir qu’une invasion d’aliens était imminente ; un autre attaquant une femme avec une machette, seulement vêtu d’un chapeau de cowboy etc etc…

Vraiment, le 305 (Miami Dade) n’est pas forcément le seul endroit où les excentricités de ce genre sont omniprésentes, mais quand même… la Magic City se porte bien pour tout ce qui est tordu. Beaucoup disent que c’est du OnlyInMiami, mais un réseau social à succès a été lancé, qui s’appelle OnlyInDade (du nom du comté de Miami), recensant le plus possible de #FloridaMan locaux.

Et tout ça pour un grand nombre de fans, puisque Only in Dade a 1,3 million followers sur Instagram et 326000 sur Facebook !

Attention : les faits divers, si les médias en parlent, c’est que ça n’arrive qu’aux autres ! C’est certain, ici le soleil doit effectivement taper un peu plus fort qu’ailleurs et échauffer les esprits ! Mais en attendant, beaucoup vont se tenir les côtes en regardant ce qui se passe en Sud Floride. La douleur des uns fait le bonheur des autres ! Le combat de « road rage » du 13 septembre 2023 entre deux hommes, l’un armé d’un skateboard, l’autre d’une pelle, donne à peu près le ton de ce que vous allez y trouver ! Et, malgré tout ça (ou grâce à tout ça), on vous l’assure : on adore Miami ! D’ailleurs, vous ne trouverez pas que du fait-divers tordu, mais aussi des histoires plus positives sur :

www.facebook.com/onlyindade

www.instagram.com/onlyindade/?hl=fr

