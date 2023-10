Brigitte Grosjean : un sourire et un coucher de soleil sur Miami !

Les Américains ont célébré Brigitte Grosjean avant les francophones. Il faut dire que ses levers de soleil quotidiens sur la baie de Biscayne (Miami) sont réputés : ils passent régulièrement à la télé sur Channel 4 (CBS). Alors, le 21 juin, pour la journée la plus longue de l’année, ils lui ont rendu hommage avec un cocktail la projection d’une vidéo de ses plus belles photos au Bandshell de Miami Beach. « J’ai déménagé à Miami sur la 61e il y a sept ans, et quand j’ai ouvert ma fenêtre le premier matin c’est là que j’ai été émerveillée et que j’ai pris la première photo ! ».

Ce ne sont pas les seules photos étonnantes de Brigitte. Très récemment beaucoup ont été surpris par son immense sourire annonçant qu’elle va subir sa dernière chimiothérapie « je n’ai pas du tout eu de douleurs, c’est vrai que je suis très positive. J’ai quand même mis un peu de temps à accepter pour mes cheveux, mais ça repousse ! »

Autres photos surprenantes, des clichés anciens que Brigitte mets sur les réseaux sociaux. « J’ai été agent de mannequins et d’acteurs, j’ai par exemple représenté David Bowie en Italie. Plus tard je suis arrivé à New-York où je m’occupais des relations publiques pour une chaîne de salons de beauté. Et puis en travaillant entre New-York et Miami au début du XXIe siècle, je me suis dit que c’était ici que j’avais envie de vivre ! Je me suis entre autres occupé des relations publiques de Jungle Island. »

